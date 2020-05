ACTIVISMO

Hay una intensa actividad por parte de los gobernadores de la región Centro-Bajío-Occidente para ir preparando el posible regreso a la normalidad en el mes de junio. Hay entusiasmo y optimismo de que la economía se reactive y con ello el empleo, las inversiones, el mercado interno, el repunte de las empresas. Otro de los acuerdos del bloque de mandatarios es proponer que termine el ciclo escolar de manera virtual y retomar la labor académica en agosto de manera presencial.

ANSIAS

Comen ansias los ejecutivos de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro -con toda razón- porque reinicie la vida normal; sin embargo, saben que no es posible hacerlo de un golpe. Por ello es que están acordando homologar medidas sanitarias, colocar filtros de sanidad en las fronteras, como una manera de prevenir un rebrote de la peste nueva y por consecuencia los contagios masivos.

¿Y LA SEGURIDAD?

Es importante la actividad económica; sin embargo, no debe pasar inadvertido un tema de singular trascendencia: la seguridad pública, porque hasta donde tenemos información, los gobernadores no lo han discutido y es importante porque hay preocupación en el sentido de que se prevé un repunte de la inseguridad y no sabemos si está definida alguna estrategia para amortiguarla en la medida de lo posible.

BUROCRATISMO

¿O de plano le van a dejar la tarea a las Fuerzas Armadas que por decreto presidencial la harán de policías? A ver si algún influyente comentarista de la televisión nacional comenta algo al respecto, para que el gobierno haga caso e informe. Aquí, para obtener alguna entrevista con algún funcionario de la burocracia dorada hay que enfrentar una serie de trabas, de requisitos burocráticos, de trámites y de tortuguismo.

POBRETÓN

Nadie podía imaginar la crítica situación económica por la que está pasando el expresidente Vicente Fox Quesada pues dice que difícilmente tiene para comer. Sería bueno proponerlo para alguno de esos programas clientelares de la cuarta “transformación” como el de 68 y más o bien que regrese a vender cocacolas. La ha de estar pasando muy mal desde que le despojaron de la pensión vitalicia a la que tenían derecho todos los expresidentes. El hombre fuerte del rancho San Cristóbal dice que no robó ni un centavo a nadie pero que cobra 200 mil dólares por conferencia. Por si fuera poco, dice que fue el mejor presidente de México.