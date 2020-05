PALO

No podía ser de otra manera. La resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo la denominada “Ley Bonilla”, con la que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pretendía estar en el poder cinco años y no dos como lo había decidido el electorado, hace renacer la confianza en esta institución y la certeza de que otros gobernantes no harán intentos, por encima de la Constitución, de perpetuarse en el cargo como puede ser en la presidencia de la República.

Ahora la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN, enfrenta un dilema pues cuando Bonilla tomó posesión de la gubernatura, ella dijo que era “legal” que el mandato se extendiera por cinco años y que la norma iba a pervivir. Ahora, ¿qué pensará la encargada del interior?

Ni siquiera una disculpa, que además no parece sincera, es suficiente para que la comunidad médica del país en general deje de lado la indignación causada desde el púlpito presidencial de las mañaneras, en el que López Obrador dijo que los médicos son mercantilistas, que sólo busca enriquecerse a costillas de los pacientes a quienes, cuando estos acuden a consulta, lo primero que les preguntan es: ¿qué tienes? Dolor de cabeza, doctor. ¡Nooo! Que qué bienes tienes!, dijo AMLO.

Pero la disculpa de ayer en la mañana, nuevamente estuvo plagada de ofensas hacia los galenos. El tabasqueño dice que habló “de cómo los médicos tienen vocación humanista”, que sus palabras fueron “tergiversadas por la oposición” pero que “es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, se robaban las medicinas”. Y luego corrigió: “cómo voy a hablar mal de los médicos si un grupo me salvó la vida”. Hizo referencia a que Ernesto “Che” Guevara y Salvador Allende era médicos. Omitió decir que el “Che” era una “fría máquina de matar”.

En abril del año pasado, Irapuato y varios municipios tuvieron un recorrido itinerante del “Dr. Vagón, en tren de la salud” y ofreció servicios médicos gratuitos a más de dos mil personas, en materia de medicina general, dermatología, pediatría, geriatría, odontología, etc. Este año ya no regresó seguramente por la cuarentena por la que estamos pasando, no para atender casos de coronavirus, sí para desahogar trabajo en las clínicas de otras enfermedades.