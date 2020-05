VIDA O MUERTE

Los mexicanos y los guanajuatenses están frente a una disyuntiva quizá por primera vez en su existencia: o vida o muerte. Los contagios de la Covid-19 han estado escalando de manera inusitada en nuestro territorio. Anteayer hubo seis fallecimientos en un solo día y antier hubo otros cinco de un jalón. La parca anda desatada y el riesgo aumenta si no somos conscientes con nuestras madrecitas. No las visiten. No hagan festejos. El coronavirus existe y está diezmando a la población.

MENTIRAS

De hecho, el secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, ha lanzado la alerta. Viene lo peor en este mes de mayo (ya lo estamos viendo con tanto decesos y personas inoculadas). Hasta ayer iban ya 52 defunciones, más las que se han registrado y que la “Cuatro Te” no contabiliza por cuidar su capital político. Tienen razón los especialistas como Julio Frenk, José Narro, entre otros, cuando dicen que el subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell está mintiendo. Nadie le cree a este funcionario, ni siquiera el New York Times.

MENTIRAS

Pero ni las medallitas, los escapularios, los amuletos, nada de lo que dijo López Obrador que protegería a los mexicanos del coronavirus le ha funcionado. Tampoco su fuerza “moral” ni la información falsa de que ya se estaba “aplanando la curva de contagios”. Mucho menos lo que dijo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa de que la Covid-19 se podía curar con un caldo de pollo, limón y chile o con un mole. La peste está pegando con todo a los mexicanos. Sólo en palacio nacional viven en la fantasía.

POLICÍAS

En este espacio hemos comentado los brutales ataques que han sufrido elementos de las policías municipales y cómo la falta de protocolos, ha sido una de las causas sin ir al fondo del asunto. La organización Causa en Común ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Ha señalado que Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Veracruz y Ciudad de México registran el mayor número de policías asesinados. En lo que van del año ejecutaron a 191 uniformados.

DESPROTEGIDOS

María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, dice que esos crímenes son el resultado de la falta de inversión, de capacitación en materia de seguridad y porque son el eslabón más débil. En Guanajuato han sido ultimados 28 elementos. La misma autoridad no protege a sus policías, dice la activista. Cómo los van a proteger si la federación recortó recursos del Fortaseg que son para equipamiento y capacitación.