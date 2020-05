ENCIERRO

Está resultando contraproducente el aislamiento social que le llaman, el encierro, el enclaustramiento en nuestras casas, porque ha estado generando una serie de problemas diversos, uno de ellos el incremento de la violencia doméstica, los reprobables abusos sexuales entre la misma familia y otros que no se han tomado en cuenta: la obesidad y el sobrepeso.

SOBREPESO

El encierro ha estado provocando que los integrantes de las familias coman más de lo necesario y que incluyan en sus dietas alimentos chatarra (papitas, refrescos, jugos enlatados, pan y otras gusguerías) que nos han hecho aumentar de volumen corporal, lo cual va contra las indicaciones de las autoridades sanitarias de que, tanto el sobrepeso como la obesidad, podrían dar pie a contraer el coronavirus.

DIETA

De hecho, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) hizo un llamado a la población a mantener una nutrición adecuada en estos días de pandemia, a mejorar los hábitos alimentarios, lo que permitirá fortalecer el sistema inmunológico pero la gente no le hace caso. Seguimos consumiendo basura. Es la verdad. Y si el coronavirus no implica un riesgo por estar encerrados, sí otro tipo de enfermedades como la diabetes mellitus. Los nutriólogos tienen mucho qué hacer al respecto e intensificar las campañas de salud.

ESTADIO

Los irapuatenses, la afición, la porra de la Trinca Fresera, están ansiosos de que regrese a Irapuato el futbol profesional. La ciudad tiene aficionados que conocen del deporte de las patadas, por lo mismo son exigentes y confían en que, primero, se haga una “limpia” y saquen a todos aquellos vividores del balompié; segundo, regrese el máximo circuito pero como en estos momentos hasta la división de ascenso ha desaparecido, hay mucha incertidumbre.

INNECESARIO

No se vislumbra nada en el futuro inmediato. Por esa razón nadie se explica los motivos por los cuales se están invirtiendo millones de pesos en el estadio “Sergio León Chávez”, tanto por dentro como por los alrededores. A ciencia cierta se desconoce cuál es el monto para la remodelación pero, sea cual fuere y por tratarse de un inmueble particular, no se justifica el gasto y ahora ¡menos! Por causa de la pandemia mucha gente perdió su empleo y necesita ese dinero. ¿Por qué recursos públicos al coloso? ¿Qué hay detrás?