¿DISCULPA?

¿El gobierno de México ofrecerá disculpas a su similar de Francia por la masacre de franceses del 5 de mayo de 1862, es decir, durante la gloriosa batalla de Puebla? Recordemos que desde Palacio Nacional, se exigió a España una disculpa por los estropicios que cometió Hernán Cortés durante la conquista. Entonces, Francia también está en condición de pedir lo mismo al gobierno mexicano por haber masacrado al “mejor ejército del mundo”, hace 158 años.

BRINCOLÍN

Más o menos en una semana se espera el arribo de los implementos necesarios para instalar el hospital “brincolín”, un hospital móvil inflable con el que aumentará la capacidad hospitalaria de Guanajuato y así poder hacer frente a la pandemia del coronavirus. Está previsto para el 13 de mayo pero por aquello del “no te entumas”, mejor no establecer plazos perentorios.

REGATEO

Por cierto, el estado de Guanajuato no ha recibido de la federación, a cargo de la “Cuatro Te”, recursos económicos extraordinarios para combatir los casos de la Covid-19; han llegado, eso sí, fondos ordinarios -que además no son la gran cosa- pero por estar en una situación extraordinaria, el régimen federal no aporta dinero y, por el contrario, les hace “fuchi” a los gobierno estatales. En el caso de Guanajuato, sin embargo, el gobierno de Diego Sinhue ha atendido puntualmente el tema.

PENDIENTE

No cabe duda que el neoliberal coronavirus vino a desequilibrar prácticamente todas las actividades a nivel global. Por ejemplo, en Guanajuato no han podido comprar los tres helicópteros, con recursos del crédito por más de 5 mil millones de pesos que se iba a contratar, para destinarlos a la vigilancia policiaca en Irapuato, León y Celaya. “Van porque van”, dijeron en enero de este año. En un principio la idea era entregar un helicóptero por municipio pero debido a que son pobretones y no van a poder sostenerlos, gobierno del estado se hará cargo de ellos y de los gastos.

CASTIGO

Otra de la “Cuatro Te” a instituciones de educación superior del país, entre ellas la Universidad de Guanajuato. El régimen federal recorta importantes recursos y el diferimiento de programas, lo que está obligando a la Máxima Casa de Estudios a realizar ajustes para la continuidad de los procesos académicos y administrativos, lo cual implica fuertes sacrificios por algo que no estaba considerado en el presupuesto. Seguimos en caída libre.