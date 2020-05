RIESGO

A través de noticieros de televisión se han estado difundiendo imágenes de las personas que están hospitalizadas por causa del coronavirus; lo más estremecedor es ver el sufrimiento atroz que están padeciendo. Es impresionante. Los síntomas son indescriptibles pero el paciente, además de que es intubado -procedimiento muy doloroso- y sedado, puede estar en terapia intensiva hasta 3 semanas y sin recibir una sola visita de los familiares.

10 DE MAYO

Cuando se está en una etapa muy avanzada de la enfermedad es muy difícil que sobreviva y menos si padece diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial, es fumador, etc. Es un auténtico calvario el que padecen el enfermo y sus familiares más cercanos. Por esa razón, hay que pensarle. Se viene el 10 de mayo, Día de la Madre, pero las autoridades no están recomendando, están ordenando, suspender festejos, mantener el confinamiento, no visitar a las progenitoras para no poner su vida en peligro.

ESFUERZOS

El mes de mayo es la etapa más crítica de la Covid-19. En Guanajuato se ha elevado el porcentaje de letalidad incluso por encima de la media nacional. El sistema de salud del Estado, a cargo del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, el personal médico y de enfermeras, los empleados de hospitales, unidades médicas y demás instalaciones se están partiendo la madre, literal, por prevenir más contagios y con ello el colapso hospitalario. Así es que, si no hacemos caso, si nos enfermamos y si morimos es porque somos muy imbéciles.

FOSA

En la capital del estado, el área de comunicación social del municipio, a cargo de Christian Cantero, emitió un boletín para informar que en Santa Teresa estaban construyendo una fosa común para los eventuales muertos por coronavirus, pero al más puro estilo de las mañaneras de López Obrador, aunque corregido y aumentado, el alcalde panista Alejandro Navarro desmiente su propio comunicado y culpa a los medios de “amarillistas” y de generar psicosis.

RECHAZO

De hecho, la fosa ya está abierta sólo que los habitantes de esa poblada comunidad se inconformaron ante el temor de verse contagiados por la peste nueva y advirtieron a Navarro que “o la quita o a ver de a cómo nos toca”. Ahora el edil ya no quiere queso sino salir de la ratonera, niega que sea una fosa común. Ahí están las fotografías y el texto. Y es evidente que es un lugar para la disposición colectiva de cuerpos sin vida, si no de a montón, sí para varios cadáveres.