¿CONFIRMADO?

Dos días tardó el municipio de Irapuato en “confirmar” algo que ya estaba en boca de todos: la supuesta licencia de Xavier Alcántara Torres a la secretaría del ayuntamiento. Y luego de las especulaciones de si iba a quedar en su lugar fulano o zutano, informan que el “encargado del despacho” es el director del Jurídico José María González Navarro por segunda ocasión, por cierto.

AMBICIÓN

Ya será para mejor momento que le den la oportunidad a José Luis Acosta, quien era uno de los probables. Pero tal vez consideraron que no puede ser secretario y al mismo tiempo presidente del comité municipal del PAN y del programa “Mira nomás” o quién sabe cuáles serían las causas. Se insiste en que realmente Alcántara ya no regresa, con lo que automáticamente queda trunca su ambición de ser presidente municipal. ¿Será por eso que sale?

MODITOS

La diputada federal Ma. de los Ángeles Ayala Díaz participó en la mesa de análisis organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que tanto ha incomodado al inquilino de Palacio Nacional. Ella hizo referencia a la importancia de las cadenas comerciales en esta época de coronavirus, de crisis económica y del desplome del precio del petróleo, concerniente a la necesidad de preservar el empleo como la mejor alternativa para enfrentar la adversa situación económica.

NEGATIVO

Y mientras la casta empresarial, los representantes populares y diversos sectores analizan una posible salida a esta crisis antes de que el país se desmorone, la cuarta “transformación” se ha convertido en el “negrito en el arroz” que a todo se opone y al que “no le gustan los moditos”, es decir, que otros tomen la iniciativa, que lleven la agenda nacional. Al régimen no le gusta que lo contradigan.

EMPLEOS

Para retomar la participación de la legisladora guanajuatense, ella dijo que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales generan casi 761 mil puestos de trabajo directos y por cada empleo directo hay tres indirectos. Para salir de la crisis es necesario encontrar los mecanismos para mantener los empleos, buscar el diálogo y privilegiar las coincidencias. Tiene razón. Sólo que la Cuatro Te tiene “otros datos”.

ESENCIALES

Ha resultado sumamente incómodo, hablando de las tiendas comerciales, que el cliente llegue a la caja a pagar su mercancía entre la cual lleva calcetas, chones y demás ropa interior y le digan que no se la pueden vender porque no son productos esenciales. ¿Quiénes son ellos para decir qué sí y qué no?