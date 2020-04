AUTORITARIO

Cada vez sale a relucir el rostro autoritario, propio de los dictadores bananeros, del presidente López Obrador. No le gusta nada. Ningún chile le embona, ni le embobará, como dijo el clásico. El sector privado ha hecho varios planteamientos para evitar una crisis económica de proporciones mayúsculas en el país, ante la paralización de las actividades empresariales, pero el habitante de Palacio Nacional “ni picha, ni cacha, ni deja batear”. A todo se opone.

FLORERO

Dice que no está de adorno ni es florero. La casta empresarial no ha pedido, en ningún momento, que se le rescate. Ha pedido, eso sí, que se financie a las micro, pequeñas y medianas empresas; lograron apoyo a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Consejo Mexicano de Negocios, pero el presidente reaccionó furioso diciendo que “no le gusta el modito”. Ya no es como antes, dice el mandatario.

CONTRADICCIÓN

Lo paradójico del asunto es ver la falta de comunicación entre el ejecutivo federal y su gabinete. Por un lado, el canciller Marcelo Ebrard dijo: “Felicidades. Muy oportuna la iniciativa…”; también aplaudieron la secretaria de Economía y Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Pero ya los descalificó su jefe diciendo que “Lolita” no va a dar su aval.

GOLPISTA

Quizá por actitudes como esa, es que el país está al borde de la quiebra. Ven la tempestad y no se hincan. Otro asunto que es preocupante es el inminente “golpe de estado” al Poder Legislativo con la iniciativa de reformas en materia presupuestal, que darán al tabasqueño facultades para manejar a su antojo el presupuesto, sin tomar en cuenta al Congreso. Estamos en presencia de una eventual desaparición de ese Poder.

COLA

Por desgracia, la oposición está muerta. Y no se crea que porque no pueda hacer nada. Lo que sucede es que varios de sus “distinguidísimos” integrantes tienen una enorme cola que les pisen y no quieren causar la ira del “querido líder”. Temen, seguramente, que vayan a ser objeto de investigación, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la fortuna que han amasado. Por eso no hacen nada. Porque saben que tienen el rabo sucio. Por eso, mejor silencio. Han de decir que calladitos no llaman la atención y conservan el patrimonio que con taaanto esfuerzo lograron.