EXCESO

Qué bueno que la autoridad implemente acciones para proteger a los irapuatenses de la “peste nueva”, el coronavirus, toda vez que se ha visto en las calles que lamentablemente la gente no entiende que debe permanecer en su hogar. Pero eso de querer aplicar multa de mil pesos a quien no porte cubrebocas, es un exceso. Primero, porque no se toma en cuenta que cientos de personas se han quedado sin empleo a causa del cierre de empresas, changarros, negocios, comercios y demás y, segundo, porque la escasez de esos insumos salta a la vista.

MULTAS

Hay mucha gente, sobre todo de la tercera edad, que no trae el cubrebocas porque ni siquiera tiene dinero para comprar un paquete. Sería mejor si las autoridades, en vez de aplicar primero el garrote vil, obsequian cubrebocas a la población, aunque sea de los sencillos. Nadie está pidiendo que sean igual a los que traen los altos funcionario. Esperemos que no se cometan abusos. Se debe tener mucho criterio y para ello nada mejor que los elementos de policía, no los tránsitos.

CORONAVIRUS

Nos reportan que en el hospital Materno Infantil del vecino estado de Querétaro, las nutriólogas dieron positivo al coronavirus. Ellas tuvieron contacto con bebés y con las respectivas mamás, así como con otras compañeras. Y hay mucha preocupación. En la clínica IMSS de Celaya, están obligando a los médicos familiares, sobre todo a los de reciente ingreso, a atender a pacientes de enfermedades respiratorias. Tienen temor y algunos dicen que no están dispuestos a hacerlo puesto que no son especialistas.

MILITARIZAR

Hace algunos días, el subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell negó que se vayan a militarizar las acciones de gobierno para enfrentar los efectos del Covid-19, pero da la penosa casualidad de que por lo menos en Irapuato las clínicas del IMSS ya están resguardadas por la Guardia Nacional. Los soldados son los que están controlando el acceso de los pacientes mismo que, por cierto, no ha sido lo ágil que se esperaba y tienen a los enfermos en las calles haciendo filas sin la “sana” distancia, bajo temperaturas elevadas, esperando les dejen ingresar.

SILENCIO

Han sido varias ocasiones en que en las mañaneras de Palacio Nacional se apunta con índice de fuego al estado de Guanajuato como el más violento del país, pero el secretario de Seguridad Pública del Estado no ha dicho nada. Tampoco el fiscal general. ¿El que calla otorga?