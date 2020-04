ATAQUE

Desde un principio ha habido la sospecha de que no es obra de la casualidad el elevado índice de violencia que hay en el estado de Guanajuato. Hace un año cuatro meses se ha recrudecido misteriosamente. Antier, desde el púlpito presidencial, el presidente López Obrador encauzó sus ataques mañaneros contra los habitantes del estado de Guanajuato y el gobierno diciendo que de qué ha servido tanto crecimiento económico, las inversiones extranjeras, el desarrollo, si estamos hundidos en la inseguridad.

ABANDONO

A la fecha, el único que reaccionó a esos señalamientos fue Román “El profeta” Cifuentes Negrete, presidente del CDE del PAN. Ningún legislador federal o estatal, ningún presidente municipal, ninguna “vaca sagrada” del panismo, exgobernadores, etc., ha dicho una sola palabra ante los embates del tabasqueño contra Guanajuato en los que dijo que este es “ejemplo del fracaso del neoliberalismo”. En fin. No le ayudan en nada a la administración estatal. ¿Será que tienen por ahí algún pendiente?

LEANDRO

Ya sabemos que una parte del centro histórico de Irapuato está virtualmente sitiado por las fuerzas del orden como medida de prevención y así evitar que el mal del siglo, el coronavirus, haga de las suyas. Pero hay algunas calles de la zona centro sin ningún control como por ejemplo la Leandro Valle que luce atestada de personas. No estaría de más que el operativo se extendiera, más ahora que estamos en la fase crítica.

PÉNJAMO

El alcalde de Pénjamo, municipio de Guanajuato, Juan José García López, puso en su lugar al inquilino de palacio nacional. Ya ven que al señor presidente le da por hablar a diestra y siniestra y esta vez dijo que Pénjamo era uno de los municipios que no ha adoptado medidas preventivas contra el Covid-19. El doctor García dice que tiene “otros datos” porque resulta que Pénjamo fue de los primeros en implementar acciones, inclusive mucho antes que el régimen de la “Cuatro Te”. No hay balnearios abiertos, ni fiestas, etc. Los penjamenses sí son responsables y no andan pidiendo que se abracen, que salgan a las calles.

15 DECESOS 15

Aumenta a quince personas fallecidas el número por casos de coronavirus. Van 263 casos confirmados y 350 que están en estudio, 109 por contagio comunitarios y 2 mil 437 descartados. Pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal ya quiere iniciar clases el uno de junio, pese a que esto va en ascenso.