GASOLINAS

Hay enorme satisfacción entre los guanajuatenses y seguramente entre todos los mexicanos, porque el derrumbe de los precios internacionales del petróleo, incluyendo la mezcla mexicana, pudiera traer aparejado otra disminución en los precios de las gasolinas. ¿O nos van a pagar por comprar gasolina? Como se sabe, el barril de crudo no vale ni un centavo de dólar a causa de la sobreproducción, pero en México el régimen populista tercamente mantiene la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco.

GARANTÍAS

“Usar la fuerza pública no para proteger a los gobernantes sino para violar sus derechos al libre tránsito, es inaceptable… Lo han hecho siempre los dictadores, pero en los tiempos del nuevo coronavirus, muchos presuntos demócratas se han vuelto autoritarios”, dice el analista Sergio Sarmiento y tiene razón. A raíz de la pandemia, varios gobernantes estatales y municipales han estado restringiendo las libertades.

PERJUICIO

En Irapuato, por ejemplo, el centro de la ciudad está sitiado por las fuerzas del orden como una manera de tratar de evitar las aglomeraciones, la concentración masiva de personas y, por ende, los contagios comunitarios del Covid-19; lo malo es que parecer no instruyeron bien a los y las agentes de tránsito que siguen sin criterio definido, en perjuicio de las personas que viven por el rumbo o que se ven en la necesidad de acudir a ese espacio público. Qué bueno que se cuide a la gente, pero no debe ser a costa de la restricción de las garantías constitucionales.

AMNISTÍA

La aprobación de la Ley de Amnistía por parte de los senadores del régimen populista conocido como la cuarta “transformación”, denota la alianza que tienen con la delincuencia, es también la nueva cortina de humo para distraer la atención y revela lo vacuo de sus argumentos cuando dicen que es un “acto de humanidad y justicia” para que los reos “no se contagien de Covid-19 en las prisiones”. ¿Significa, entonces, que en la calle esos delincuentes no se van a infectar? Más clientela electoral para las ambiciones de AMLO.

FASE TRES

Nada nuevo por parte del subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell al decretarse la fase tres del coronavirus. No hay lineamientos claros ni precisos y evidencia la carencia de una estrategia para combatir la “peste nueva”. En Guanajuato no se ha determinado si será obligatorio el confinamiento, pero las autoridades de Salud ya diseñaron acciones contundentes con el llamado insistente: ¡Que no salgas de tu casa! ¡Entiende!