“SITIADO”

Ante la terquedad de mucha gente de no acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en el sentido de evitar aglomeraciones, no acudir más de dos a realizar compras, mantener su distancia, usar cubrebocas, etc., las autoridades de vieron obligadas a restringir el acceso a la zona centro de Irapuato, lo que ha causado inconformidad entre las personas que viven por dicha sección.

PREPOTENCIA

Está bien que se hayan tomado esas medidas de prevención porque de lo que se trata es de por lo menos disminuir la tasa de contagios y muertes de coronavirus; lo que no está bien es la prepotencia, la grosería y la falta de criterio de las “agentes” de tránsito municipal hacia los vecinos, a quienes les ponen una serie de trabas para poder llegar a sus domicilios.

RETÉN

No se entiende cómo en uno de los primeros filtros les permiten el acceso, pero en el segundo filtro -que más bien está peor que un retén militar-, los frenan con estúpidos e irracionales argumentos. Hay personas que llevan a un familiar enfermo y aun así las maleducadas “tránsitas” les impiden el paso a sus domicilios. Alguien debe hacer algo al respecto para meter al orden a esas malas “servidoras” públicas ante el desmadre que están provocando.

DIFERENCIA

Los elementos de la policía municipal, en cambio, son totalmente lo opuesto a lo que hacen policías viales. Han sido educados, dan facilidades, orientan al ciudadano. Esto es fácil de entender. Se trata de personas con un mayor nivel académico, eso se ha visto en los egresados de la Academia, se muestran más abiertos. La educación lo dice todo. Ojalá los altos mandos tomen cartas en el asunto.

VENTAJOSO

El alcalde de la capital del estado, el panista Alejandro Navarro Saldaña se encuentra en plena campaña política rumbo a las aún lejanas elecciones del 2021. Se ha dedicado a repartir despensa, con el pretexto de llevar “ayuda humanitaria” a las personas afectadas por la cuarentena del Covid-19. Eso, aquí y en Wuham, China, es lucrar políticamente con una enfermedad que está diezmando a la población a nivel mundial.

REELECCIÓN

Además, sería más grave todavía que este presidente municipal quien se ha caracterizado por ser más populista que el populista de palacio nacional, esté utilizando recursos públicos para sus aviesos propósitos. Navarro quiere reelegirse para otros tres añitos.