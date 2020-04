CUARENTENA

La falta de una estrategia para hacer frente al coronavirus en nuestro país, es una de las razones principales por las que se ha tenido que ampliar la “cuarentena” hasta finales de mayo. La reacción tardía del régimen populista mexicano nos agarró con los dedos en la puerta y ahí están las consecuencias: la escalada sin control de las personas contagiadas y las que ya han fallecido, entre ellas, personal médico, estos últimos por falta de equipamiento adecuado.

CUÁL FUERZA

Si recordamos, incluso López Obrador dijo en sus mañaneras, una y otra vez, que no pasaba nada y que salieran a las calles, que se abrazaran, que se besaran, además de que continuó con sus eventos masivos los fines de semana saludando de mano y abrazando a sus aplaudidores. Hasta el servil subsecretario de salud, Hugo López Gatell dijo que el tabasqueño no era fuerza de contagio porque tiene “fuerza moral”. Parece que no, porque ahí están los miles de casos.

¿EUTANASIA?

La denominada Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica emitida por autoridades de salud a nivel nacional, ha puesto los pelos de punta a la población. En ese documento, según declara la senadora del PAN Alejandra “La Wera” Reynoso, se establece que en una situación extrema un “volado” determinará a quién le salvan la vida los médicos, es decir, elegir entre un paciente joven enfermo de coronavirus o una persona de la tercera edad. Nosotros decimos que ni siquiera llegarían al “volado” porque ya definen dar la oportunidad de vivir a los jóvenes.

CRUELDAD

La supuesta “guía” dice que en caso de que se saturen los sistemas de salud o tener que tomar decisiones críticas, se estaría dando preferencia a los jóvenes en las salas de cuidados intensivos, insumos y atención con médicos. Se entiende que a los ancianos, simplemente se les dejará morir sin ningún tipo de atención porque “ya vivieron y tienen menos oportunidad de acumular experiencia”. ¿qué culpa tienen los viejitos de que el gobierno no se haya preparado para la crisis? Así es que ya sabe. Si usted es adulto mayor, a cuidarse todavía más. No vaya a ser que le apliquen la eutanasia si usted se enferma de Covid 19. Qué cruel e inhumano, ¿no?

DISTRIBUIDOR

No hubo evento ni banderazo. La construcción del distribuidor vial del boulevard a Villas de Irapuato que establecía como fecha de arranque el 17 de abril, ya están en marcha según informó la SICOM. Están en trazo y topografía y nos informa que la próxima semana comienzan las perforaciones. Técnicamente ya están trabajando. En ese proyecto se están invirtiendo 424 millones de pesos.