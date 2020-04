VILLAS

Debe estar ya todo listo para que mañana arranque la construcción del distribuidor vial a Villas de Irapuato, proyecto en el que se tienen autorizados 424 millones de pesos. En la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad (SICOM) nos informaron que los trabajos inician el 17 de abril y no está contemplado posponerlos pese a la contingencia sanitaria y económica, en la que se requieren más recursos económicos.

PRIORIDADES

Se trata, sin embargo, de un estado de excepción que estamos viviendo los guanajuatenses en el que se debe dar prioridad a la emergencia sanitaria provocada por el virus asiático y a la debacle económica a consecuencia del cierre de empresas, lo que ha generado descapitalización, pérdida de empleos, desestabilización y se requieren recursos. Pero dicen que para la obra de Cibeles hasta dieron anticipo. ¿Por qué no la iniciaron el año pasado?

ETERNO

Desde marzo del 2019, se anunció este proyecto. Pasaron los meses y dijeron que empezaría en noviembre. No hubo tal. Ahorita ya llevamos casi cuatro meses del 2020 y nada. Dicen que -si es que inicia mañana- tendrá una duración de casi dos años, lo cual significa que si sumamos estos cuatro meses, más los doce del 2019, más los 24 que falta, quiere decir que la obra se va a llevar tres años y medio. Póngale usted cuatro años, por los imponderables que se presenten.

FINANCIAL

En su mañanera de ayer, López Obrador fue entrevistado por los periodistas (no por los aplaudidores que tiene en primera fila) acerca del editorial publicado por el Financial Times en el sentido de que con AMLO como presidente, México se encamina al desastre, el inquilino de Palacio Nacional dice que no lee los editoriales de ese diario británico. Y tiene razón. Para empezar, no sabe ni habla el idioma inglés. Entonces no se pueden pedir peras al olmo. Una vez el tabasqueño declaró que no habla inglés porque no le da tiempo de pensar, que para eso están los traductores.

PANDEMIA

Parece que las autoridades correspondientes se están tardando en decretar la Fase 3 de la pandemia. Cada vez hay mayor número de casos positivos de coronavirus pero no sabemos qué debe pasar para adelantarse a las previsiones. Bueno, esas autoridades son las expertas, pero es indispensable endurecer las medidas ante el desinterés popular de extremar cuidados. ¿Ya vio los bancos cómo están de atestados?