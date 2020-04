VACÍO

Cual náufrago en altamar, así se vio el pasado domingo al presidente López Obrador en el inmenso patio de Palacio Nacional, completamente solo, aislado, marginado. No había ninguna necesidad de que su tercer “informe” trimestral lo presentara en ese enorme recinto. Fue ridículo. No había invitados. No había nadie. Sólo el “supremo y amado líder” perdido en la inmensidad del claustro. Lució vacío, como su plan -que no es plan- emergente.

MENTIRAS

Dicen que el tabasqueño fue congruente con lo que ha venido diciendo. Tal vez lo sea, pero no es eficaz ni competente. Ser congruente con su cerrazón no ayuda al país, a la economía, a la salud de los mexicanos; tampoco ayuda al empleo, a la conservación de la planta productiva. Es congruente porque no tiene la más remota idea de lo que es gobernar una gran nación; es congruente porque sigue dividiendo a los mexicanos y es congruente porque sigue siendo un mentiroso.

LOS PEORES

En una encuesta realizada por México Elige, los gobernadores de Puebla y de Morelos, Miguel Barbosa y Cuauhtémoc Blanco, respectivamente, son los peor evaluados de los 32 mandatarios estatales. Los ejecutivos que más destacan en esta lucha contra el coronavirus son Carlos Mendoza, de Baja California; Claudia Pavlovich, de Sonora; Mauricio Vila, de Yucatán; Omar Fayad, de Hidalgo; y Marco Antonio Mena, de Tlaxcala.

REPROBADO

Diego Sinhue, de Guanajuato, aparece en el lugar 16 con el 75.2% de aprobación sobre el combate a la pandemia, en tanto que en preferencia popular ocupa el séptimo sitio con un 63.7 por ciento, por encima del 46.6 por ciento de López Obrador que sigue en caída libre. Es lo que dice el sondeo de México Elige. Mal y de malas el encargado de la presidencia de la República.

¿FASE TRES?

El pasado domingo nos avisaron que habría una rueda de prensa virtual con autoridades sanitarias. Se canceló. Fue hasta pasada la media noche que, a través de chats, informaron que habría un mensaje del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, como efectivamente se dio cerca de la una de la mañana.

CONTAGIOS

El funcionario informa de dos decesos en el hospital de PEMEX de Salamanca, dos adultos mayores, uno de los cuales murió por coronavirus y el otro se sospecha que también pero que estaba en estudio. Al cierre de este espacio, aumentó a 58 el número de casos del síndrome respiratorio agudo, cuatro más que el fin de semana.