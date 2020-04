LA ÚLTIMA

Lo que queda de esta semana y la próxima son la última oportunidad para que los mexicanos, los irapuatenses, todo Guanajuato, tomemos conciencia de la peligrosidad que representa el maligno Covid 19, ha advertido el médico y científico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Alejandro Soto Romero, quien se ha especializado en la investigación y tratamiento de pandemias realmente complicadas como ha sido el ébola, en el continente africano, la influenza, etc.

AISLADO

Estamos en una fase altamente crítica, dice el investigador quien en unas horas partirá a Yemen -situado entre Oriente y África a tareas encomendadas por la ONU-. La situación que expone este experto en control de enfermedades infecciosas es realmente crítica. De hecho, Soto Romero ha permanecido aislado al interior de su hogar pues sabe de la gravedad del problema, de los riesgos para la salud y por ello se insiste tanto en permanecer en casa.

CERRAZÓN

La gente seguramente -y pese a los avances en las comunicaciones- no se ha dado cuenta que en otros países están viviendo una auténtica pesadilla, un infierno, como está sucediendo en Guayaquil, Ecuador, en donde queman cadáveres en plena vía pública o simplemente los tiran en los arroyos de las calles. Aquí no hemos entendido. Ni siquiera ante las amenazas de aplicar multas, cárcel y otras medidas estrictas.

CONTAGIO

Así como la influenza ha afectado a todos los mexicanos desde el brote del 2009, el coronavirus también lo tendrán todos los habitantes del país, pero unos podrán desarrollar más o menos síntomas y en eso radica la importancia de quedarse en casa, para evitar que colapse el sistema de salud y sean atendidos sólo los que realmente sean casos graves de contagio.

TERQUEDAD

Si los casos de infección continúan, si la gente no lo toma en serio, eso significa que no se va a lograr la capacidad de aplanar la curva de contagios epidemiológicos, va a convertirse en un gravísimo problema de salud pública, el sistema de salud va a colapsar si no se toman las medidas necesarias y si la gente no se queda en casa.

MUERTES

Se calcula que de los 130 millones de habitantes en México, probablemente 10 millones van a enfermar; 1.6 millones de personas van a requerir hospitalización ; otras 400 mil van a requerir cuidados en terapia intensiva; y de esas 400 mil, la mitad pueden morir y todo porque la gente no se queda en casa. No hay vacuna.