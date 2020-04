PUENTE

En este espacio comentamos que no se veía para cuándo arrancarían las obras del paso deprimido en el boulevard que va o viene -según el caso- a Villas de Irapuato, que ya era un año desde que se anunciaron los trabajos y nada. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad nos hizo llegar información en el sentido de que a mediados de abril se ponen, por fin, en marcha porque primero se había dicho que invertirían 200 millones, luego que 300 millones y ahora 420 millones de pesos.

REACTIVACIÓN

La obra va a ser financiada en su totalidad con los recursos del impuesto cedular y sobre la nómina, ya se realizó la licitación, una empresa constructora guanajuatense ganó el concurso, se realizará en dos etapas y se espera concluir en 16 meses, algo así como año y medio. Qué bueno que comiencen los trabajos sobre todo porque va a generar empleos, a reactivar la economía doméstica y otros beneficios. Por cierto, del régimen macuspano no hay una sola obra este año.

TORRE

En lo que se refiere a la torre de especialidades médicas que será construida en dos o más hectáreas del parque Irekua, nos informan que esa -extrañamente- no es de la incumbencia de la SICOM, pero que ya está aprobada por el consejo consultivo para el seguimiento y aplicación de los impuestos sobre nóminas y cedulares del estado de Guanajuato, el cual decide el destino de los recursos recaudados (por lo pronto, 800 millones van a un plan económico emergente), y la obra corresponde al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) que tiene unos 70 millones de pesos para el proyecto.

SALARIOS\u0009

A través de redes sociales, diversos colectivos, personas, asociaciones, etc., coinciden en que los diputados federales, los senadores de la república y hasta los funcionarios de alto nivel, donen por lo menos un mes de sus suculentos salarios para seguir enfrentando la pandemia del temible y monstruoso coronavirus. Como es obvio suponer, los representantes populares y los servidores públicos, que son aquellos que se dicen muy patriotas, muy preocupados por el pueblo, etc., etc., se han hecho los desentendidos.

EDILES

En esta fenomenal idea también deben ser incluidos los presidentes municipales, los síndicos, los regidores (sobre todo aquellos que nunca han hecho propuestas ni presentado iniciativas y sólo levantan la mano pero para cobrar puntualmente), los directores generales, entre otros. En el caso de Irapuato, la mayoría de los regidores se tomaron muy en serio la suspensión de actividades.