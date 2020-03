EPIDEMIAS

No es una ni son dos. Son tres epidemias que están azotando a nuestro país en este momento y no todas por culpa de la comunidad internacional. Además del coronavirus, nos está atacando el sarampión -enfermedad que se creía erradicada o mínimo en estado latente- y el dengue, es decir, nos llueve sobre mojado. Hay varios casos de esas dos enfermedades que el régimen federal no ha querido dar información.

SARAMPIÓN

Todos están concentrados en el “mal del siglo”, pero resulta ser que el sarampión es mucho más contagioso que el COVID 19, además de que es una enfermedad que causa encefalitis y sordera, todo ello sin mencionar que estamos en temporada de influenza y aunque en Guanajuato han disminuido la mitad de los casos, ha habido diecisiete decesos. A nivel nacional, obvio, se ocultan las estadísticas. No le conviene a la cuarta “transformación” decir que en salud pública estamos al borde del precipicio.

DESABASTO

Lo casos de dengue y sarampión que se han recrudecido en diferentes regiones del país se deben a que, durante el año pasado, el gobierno que prometió servicios de salud igualitos a los que proporcionan los países nórdicos y Canadá, no adquirió medicamentos y ahí están las consecuencias. Qué bueno que Guanajuato rechazó adoptar el bodrio denominado Instituto de “Salud” para el “Bienestar” que sustituyó al Seguro Popular.

CAMNIONEROS

En las semanas recientes, los precios de los combustibles han disminuido de manera importante, no como debiera ser, pero algo es algo. En Irapuato, los concesionarios del transporte público de pasajeros rogaban por un aumento a las tarifas cosa que finalmente les concedió el ayuntamiento “a costa de nuestro capital político”, dijeron algunos con cierto dramatismo, pero con la promesa de que mejorarían el servicio y trato a los pasajeros, toda vez que los camioneros se quejaban del alto precio de las gasolinas y del diésel.

INSENSIBLES

Toda vez que estamos en una contingencia sanitaria y que las empresas han tenido que cerrar para que no se propague el coronavirus generando, sin proponérselo, desempleo, afectaciones a los trabajadores, suspensión del pago de salarios, etc., es momento de que los concesionarios, esos que dicen amar tanto a la ciudad, se solidaricen con los irapuatenses y brinden servicio, si no gratis, por lo menos a tarifa preferencial, pero ya declaró el señor Zavala que no, que ellos siguen sufriendo mucho por la situación económica y que no van a bajar tarifas pese a tener los combustibles más baratos.