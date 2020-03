GASOLINA

Debemos insistir en que la disminución de los precios de los combustibles no es un favor, ni una decisión, ni por obra y gracia de López Obrador porque el presidente ha querido engañarnos con el cuento de que, a causa de la contingencia sanitaria, dio instrucciones de reducir los precios. Es falso de toda falsedad. Es una mentira del tamaño del mundo. Los precios se rigen a nivel internacional y bajaron por la caída del precio del petróleo.

TARIFAS

Sería conveniente, en el mismo tenor, que los concesionarios del transporte público de pasajeros urbano, suburbano y foráneo bajaran también las tarifas en beneficio de la población. Se quejaban, concretamente en Irapuato, de que el costo de los hidrocarburos estaba haciendo mella en sus negocios y por esa razón se les aumentaron las tarifas. Ojalá también que el comercio baje los precios de los productos básicos, pues dijeron que el encarecimiento fue por el alto costo de las gasolinas. Pero ¿verdad que no van a hacerlo?

HOSPITAL

Las instalaciones del viejo Hospital General de la ciudad de León han sido aprovechadas por el gobierno dieguista para habilitarlo en caso de que los casos de COVID 19 sigan in crescendo, como parte de las medidas de previsión que ha adoptado el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez ante la contingencia sanitaria mundial, aquella que la cuarta “transformación” sigue desdeñando pese a saber que naciones como Italia, España, Estados Unidos, China y otras, están viviendo una mortandad y altísima morbilidad.

NECEDAD

También se había anunciado la instalación de un hospital “brincolín” para atender ahí a los pacientes con el temible coronavirus; la infraestructura hospitalaria que posee Guanajuato, no la tiene ni AMLO, pero hay que seguir extremando cuidados para no colapsar los servicios médicos. Pero la gente es necia, sigue participando en pachangas, convivencias, actividades deportivas, tan es así que en Irapuato Fiscalización suspendió 57 fiestas, dos eventos deportivos y clausuró un salón. No se entiende que no es un juego. Es el mal ejemplo del inquilino de palacio nacional.

CRUELDAD

Decenas de personas, en su mayoría de la tercera edad, han sido obligadas por el IMSS a acudir personalmente a sacar citas médicas y todo porque en el 800 6612525, no las atienden como antes se hacía. A la gente la tienen desde antes de las 7 de la mañana en la calle, por horas, a pleno sol, sin sanitarios, como ocurrió ayer en la clínica de Irapuato de la avenida Reforma. No hay que ser…