PUERTAS

Mientras a nivel federal se ha tomado con sarcasmo la contingencia sanitaria en el mundo por el coronavirus, en Guanajuato el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha seguido explorando posibilidades para evitar que el virus cause estragos entre los guanajuatenses. A través de su cuenta “tuiter”, el mandatario informa que se reunió con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud federal.

CONSULTA

El motivo fue “compartir experiencias que podemos implementar para la prevención del COVID 19”, dice Diego Sinhue. Además de ser un excelente médico gastroenterólogo, Córdoba Villalobos se enfrentó en el 2009 a la epidemia de influenza que azotó a nuestro país de la que salió airoso, de ahí que sea consultado permanentemente por quienes sí están preocupados por esta pandemia.

NIÑOS

Los niños pueden ser transmisores incluso asintomáticos, es decir, que no experimentan síntomas. Por alguna razón, los pequeños no son afectados por la enfermedad, pero sí pueden ser portadores, de ahí la importancia de que no los traigan en lugares concurridos, particularmente si conviven con personas mayores que son quienes sí pueden ver dañada su salud y de qué manera. Mejor no buscarle ruido al chicharrón.

PROTOCOLOS

El secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, anuncia que la policía estatal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, no suspenden actividades. Para la detención y remisión de personas, los elementos utilizarán guantes de látex, cubrebocas, etc. Por lo que se refiere a los internos que son presentados ante los jueces, se hará una revisión. Cualquier interno con síntomas equiparables a un catarro serán atendidos. Todas las unidades serán desinfectadas antes y después, lo mismo en el equipo de seguridad a los reclusos.

VISITAS

Dentro del sistema penitenciario, se han tomado otras medidas. En caso de detectar síntomas sospechosos, se procederá a brindarle atención al interno, lo mismo que a su aislamiento, no estará con la población en general que está privada de su libertad. Las personas que realicen visitas y presenten síntomas, no se les dejará ingresar. En la visita familiar sólo se autoriza una vez a la semana en sábado o domingo. En Valle de Santiago sólo se autorizará una sola persona por visita. Respecto a la visita conyugal se suspende momentáneamente y también por locutorios.