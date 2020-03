BLOQUE

En estos momentos de crisis sanitaria global y nacional, es el momento idóneo para que los gobernadores de la alianza centro-occidente-bajío unan esfuerzos para tratar de contender los estragos del coronavirus COVID 19 en vez de estar realizando esfuerzos aislados, y compartir apoyos médicos, hospitalarios, laboratorios, pruebas, etc., porque hasta ahorita no se ha visto nada al respecto, a no ser que esa coalición únicamente persiga objetivos económicos.

QUEDA

Es necesario insistir, en el mismo tenor, que algo debe hacer el gobierno de Guanajuato y los municipios porque la gente anda en las calles bien “concha”, van en familia al supermercado, pasean por diversos lugares y buscan alguna distracción sin que les haya caído el veinte de que no son vacaciones. Deben permanecer aislados en sus casas, para que las autoridades no lleguen al extremo de implementar una especie de toque de queda. De hecho, en Honduras sí se aplicó para evitar la propagación del “mal del siglo”.

GEL

No es por sembrar dudas ni sospechas pero resulta que el famoso gel anti bacterial, que desapareció de todos los anaqueles de tiendas y farmacias, no sirve mucho para los virus, solamente para las bacterias. No es gel anti virus. El mejor antídoto contra la “peste nueva” o coronavirus es muy sencilla: lavarse las manos frecuentemente y la prevención.

IGNORANCIA

Dicen los especialistas que el gel puede ser efectivo pero sólo de manera temporal; lo mejor es el aseo de manos, entre otras medidas. Así es que, volvemos a lo mismo, no tiene razón de ser las compras excesivas de ese tipo de productos. Mucho menos sirven los escapularios, “limpias”, exorcismos, ni tampoco la “fuerza moral”. Eso déjenlo a la gente ignorante.

OSCURANTISMO

Hasta el momento hay una persona muerta por el “virus rey”, 118 casos confirmados, 787 negativos, 314 sospechosos y mucho pánico a nivel nacional, ese que no quiere la “Cuatro Te” que se propague. Ya no estamos en los tiempos del oscurantismo. Aunque, parece que en la cuarta “transformación” sí, por aquello del uso de estampistas. En Guanajuato se mantienen 4 casos confirmados pero son de importación.

GOLPISTAS

Fue un auténtico golpe a la democracia la reforma aprobada por los diputados de la cuarta trastornación -o sea morena- para que ellos y los senadores puedan reelegirse casi de manera vitalicia. Y eso que no son ambiciosos vulgares.