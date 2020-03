DECLARATORIA

Si el gobierno de Guanajuato está esperando a que la cuarta “transformación decrete emergencia nacional, se le va a venir el mundo encima y no va a pasar mucho tiempo para que nuestro territorio se vea totalmente invadido de esa enfermedad apocalíptica: el coronavirus. Está bien que las autoridades realicen gira de medios en la Ciudad de México para estar informando de las medidas preventivas aplicadas en nuestra entidad, pero los guanajuatenses requerimos acciones más contundentes.

ACTIVIDAD

Vemos que en las calles de las principales ciudades de Guanajuato pululan las concentraciones de personas, mientras en los países más avanzados han decretado prácticamente “toque de queda”. En España e Italia, por citar esos ejemplos, la gente ni siquiera sale a la vía pública; es cierto que están padeciendo terriblemente los efectos del CIVID 19 por no haberlo previsto. Entonces, no esperemos que en Guanajuato nos suceda lo mismo.

SERVILISMO

El servil y lambiscón subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, ha demostrado que no es ninguna eminencia médica y se niega sistemáticamente a que en el país se declare emergencia nacional; dice que lo harán hasta la fase 2, es decir, hasta que haya más enfermos y más muertos. ¿Ya para qué? Aquí en nuestro estado no deben esperar a que eso suceda. Hay que decretar la emergencia estatal ¡ya! No estén pensando en cuidar su desgastado capital político.

PRISIONES

No sabemos, por otra parte, qué medidas sanitarias se han instrumentado en los centros penitenciarios de nuestro estado, si hay internos infectados, decesos, hospitalizados, aislados. No sabemos nada. Han de decir que son delincuentes, pero también es importante que los incluyan en el esquema de salud y que se informe de su situación como seres humanos que son.

FUERZA “MORAL”

Hay otro “virus” que está haciendo mucho más daño al país que el mortal coronavirus: el de las ocurrencias, las payasadas de López Obrador. Pone en grave riesgo la salud de aquella legión de mexicanos que lo sigue ciegamente, cuando en la mañanera dijo que él se protege de la “peste nueva” con amuletos, con estampitas religiosas, con un ¡vade retro Satanás!, con santería. Sus seguidores van a querer hacer lo mismo. Esa es la ligereza con la que el inquilino de palacio nacional ha tomado la situación que vive el mundo y nuestro territorio. Su gran “fuerza moral” va a salvarnos.