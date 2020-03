EMERGENCIA

Allá en los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump ha declarado emergencia nacional por la “peste nueva”. Días antes, la Unión Americana se ha visto envuelta en el caos. Ha habido compras de pánico en las grandes tiendas comerciales de víveres y agua potable y se pueden apreciar largas filas de personas para poder realizar sus compras. Allá en Gringolanda han tomado las cosas con mucha seriedad, lo mismo que en otras latitudes del planeta.

PRUDENCIA

En Guanajuato se han tomado medidas preventivas para evitar los contagios. Hay cercos sanitarios por doquier; ciertamente está la alerta, pero no han querido suspender, posponer o cancelar eventos masivos como ya lo han hecho en otras partes del mundo. Luego no nos estemos quejando, pero parece que la intención es no paralizar las actividades económicas, de por sí tan deterioradas gracias a la “Cuatro Te”, ni provocar psicosis. Parece que todo está bajo control.

TROPIEZOS

Sí es importante mantener la calma. A nadie conviene que se desate el caos -como está sucediendo en EU- ni que se esté desinformando a la población. Mientras tanto, la “peste nueva” también ha contagiado a los mercados mundiales. La crisis detonada por el COVID 19 le pegó duro a nuestra moneda. El peso fortachón se desinfló al perder el 16.7 por ciento de su valor frente al dólar que estuvo rayando los 23 pesos.

AVANCE

La Bolsa Mexicana de Valores también sucumbió a la infección al perder más de 8 mil 300 puntos en menos de un mes, aunque ante el anuncio de Trump las diversas bolsas del mundo empezaron a registrar ciertos avances, entre ellos el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV con un 3.95 por ciento, a 38 mil 85 puntos. El viernes los mercados recuperaron prácticamente las pérdidas del jueves.

POLÍTICA

El coronavirus no sólo ha impactado a la economía, a la salud, al deporte, a otros eventos masivos como conciertos. También afectó a la clase política. Por ejemplo, este sábado se iba a realizar la conmemoración nacional del 77 aniversario de la fundación de la CNOP y homenaje a Antonio Sánchez Aboytes pero por instrucciones de “Alito” Moreno se ha decidido suspender el evento, primero, por “la falta de decisiones y estrategias concretas del gobierno federal” y, segundo, para resguardar la salud de las familias guanajuatenses.