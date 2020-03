PANDEMIA

El coronavirus está teniendo un ritmo vertiginoso de expansión por todo el globo terráqueo. En varios países hay miles de terrícolas infectados, otros tantos han sucumbido a la enfermedad, y se ha generado ya una especie de psicosis por la llegada de ese virus asesino. Decenas de eventos de relevancia internacional han sido pospuestos o cancelados para evitar más contagios y, desde luego, más decesos.

CANCELACIÓN

No ha sido suficiente porque cada día hay más casos de personas contaminadas. En Irapuato empieza hoy la feria de las fresas y no hay indicios de que vaya a ser suspendida, lo cual sería lo más conveniente. De hecho, el Abierto de Tenis de plano ha sido cancelado ante el riesgo latente de que el patógeno haga de las suyas y no podemos darnos ese lujo.

CALL CENTER

Sería conveniente que, a nivel estatal, las autoridades de Salud implementen una especie de call center con personal adiestrado para recibir llamadas de la población, dar orientación y atender emergencias. Se ha dicho, ante la llegada del COVID 19, que “estamos preparados”. López Obrador dice que está actuando responsablemente para “contener el coronavirus” pero resulta que ya se le coló hasta la cocina.

HARTAZGO

El huésped de palacio nacional ya no debe tomar las cosas a la ligera ni de manera irresponsable. Estamos frente a una situación de emergencia aunque trate de minimizarlo. Los mexicanos, excepto sus fanáticos, ya estamos hartos de que para todo tema siempre aluda a los conservadores, a los neoliberales, a la derecha. El señor ya debe quitarse la camiseta de opositor y ponerse la de presidente de México, ya debe dejar su campaña política y dedicarse a gobernar para resolver los graves problemas nacionales porque, francamente, no ha hecho nada.

INCAPACIDAD

Ya tenemos en territorio nacional casos del COVID 19 pero esto se debe a que el régimen federal, el responsable del sector salud Jorge Alcocer, no adelantó acciones preventivas como sí lo hicieron otros países como Taiwán, tampoco utilizó la tecnología para detección de casos potenciales en visitantes, mucho menos implementó algún programa o prueba de diagnóstico rápido para el coronavirus, como tampoco cuenta con estrategias de prevención de epidemias. Por el contrario, dijo el tabasqueño que todos se abracen, que no pasa nada. Y ahí están las consecuencias… ¡Ah!, pero la rifa del avión es más importante.