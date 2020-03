HERMETISMO

La mañana del martes fue un día de terror para cientos de automovilistas que circulaban por las carreteras de la región Laja-Bajío que conduce a la ciudad de Celaya, esa que ya está considerada “zona caliente”; hubo pánico entre los conductores que fueron despojados de sus vehículos para luego ser incendiados y también entre quienes transitaban a esa hora al ver la quemazón y pensar en la posibilidad de verse en un fuego cruzado.

AFECTACIONES

Además, las afectaciones son múltiples y variadas y de ello nadie ha comentado nada, empezando porque muchas personas prefieren no transitar por esas carreteras, otras prefirieron no ir a trabajar o a alguna cita ante el temor de nuevos bloqueos. El discurso de los políticos de que la violencia es “de tipo propagandístico” no envía señales claras. ¿Qué quieren decir con eso? No puede ser propagandístico cuando no hay un grupo que se atribuya esos ataques.

CULIACANAZO

Otra vez llaman la atención las declaraciones de López Obrador en la mañanera cuando dice que esa reacción de los criminales fue por los operativos desplegados por las fuerzas militares y policiales, mismos que “no tenían como fin prioritario la captura de El Marro”. Antenoche fue muy fuerte el rumor de que habían arrestado al líder del cártel Santa Rosa de Lima. ¿Lo atraparon y luego lo soltaron como a “El Chapito? Al fin y al cabo no es prioridad. Guanajuato ya está harto.

CHAPULÍN

Cómo han cambiado las cosas para el otrora brillante e inteligentísimo político mexicano Porfirio Muñoz Ledo y Lasso de la Vega, excandidato a la gubernatura de Guanajuato por “derecho de sangre” para el periodo 1995-1999. Ahora lo ningunean en su partido político, el de “morena”. Primero militó en el PRI, luego en el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas, también estuvo en el PRD, en el PT, etc., etc.

ESPEJO

Y ahora milita en el partido guinda, en donde lo han hecho menos, tan es así que se enojó y les dijo ¡hipócritas! a sus correligionarios, cuando él mismo quemó incienso para AMLO al señalarlo como “hijo laico de Dios”, “iluminado”, “personaje místico”, “un cruzado”, un “servidor de la patria”, etc. Poco faltó para que le besara los pies y algo más ¿Eso no fue lambisconería? Ahora les gritó “lambiscones” a sus compañeros de partido. Cómo cambian las cosas. Hay que entender cuando terminan los ciclos y retirarse a tiempo para no expresar nuestras frustraciones. Nunca pudo ser presidente de México.

Guanajuato es exitoso en crecimiento económico pero faltó bienestar, dijo en su mañanera López Obrador. En su régimen, en cambio, no hay ni lo uno ni lo otro. Bienestar, sólo de narrativa. Crecimiento de la economía, estamos en ceros, como los números del primer cachito de la Lotería que compró el ejecutivo federal para la rifa que no es rifa del avión presidencial.