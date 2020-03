DIEGO

Marko Cortés, líder nacional del PAN; Diego Fernández de Ceballos; gobernadores de diversas entidades; dirigentes empresariales; jerarcas católicos; los presidentes municipales; diputados, senadores, el exgobernador del PRI Luis H. Ducoing Gamba, panistas en general asistieron al segundo informe del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que por segundo año consecutivo lo presenta en la ciudad de León. Muchas, muchísimas fallas técnicas en la transmisión de TV4. Tardó varios minutos el reenlace.

FORMATO

Diego Sinhue empezó su mensaje refiriéndose a la valía de las mujeres, a que gracias a su trabajo Guanajuato está no sólo en el entorno nacional sino presente en el concierto de las naciones; el gobernador ha destacado la necesidad de que haya respeto a las mujeres, a reconocer sus aportaciones, a proteger a todas aquellas que han sido víctimas de violencia y a prevenir que otras sean objeto de los abusos del varón. Desde la tribuna reconoció a su esposa Adriana y a sus dos pequeñas hijas. No podía ser más oportuno el apoyo del mandatario al género femenino, tan vilipendiado por la “Cuatro Te”.

PUÑALADA

“Las mujeres del presidente”, precisamente así podría titularse la reunión que tuvieron todas las damas que integran el gabinete de la cuarta “transformación”, para expresar su apoyo al ilustre y nunca bien ponderado huésped de Palacio Nacional y que además es una especie de puñalada trapera para el género al que pertenecen estas funcionarias. Sin ánimo de ofender, pero ellas dicen: “Entre mujeres podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño”.

BURLA

Olga Sánchez Cordero, la responsable de la política interior del país, estuvo encabezando el cónclave femenil del gabinete y en el encuentro dijeron que las mujeres son prioridad de la “Cuatro Te”, pero no mencionaron el cierre de albergues para mujeres maltratadas, la cancelación de guarderías, las descalificaciones hacia el movimiento #UnDíaSinNosotras, el cierre de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) que daba atención gratuita a las pacientes y que a partir del 20 de febrero ya no da servicio.

¿PRIORIDAD?

¿Prioridad las mujeres para el tabasqueño? Siguen desestimando el paro nacional del lunes 9 de marzo. Esa reunión del gabinete femenil no es sino otro puyazo a los colectivos feministas que protestarán, se puede decir que en huelga de brazos caídos, contra el feminicidio, la violencia, el acoso sexual, etc., sin olvidar que la “primera dama” Beatriz Gutiérrez, primero se sumó a la convocatoria y a las pocas horas reculó. ¿No dijo López Obrador? que no quería que los feminicidios opacaran su rifa fraudulenta del avión presidencial?