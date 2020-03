PÉRDIDAS

El Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) estima que, si las mujeres de este país realizan el paro nacional, habría afectaciones por 37 mil millones de pesos (más se está perdiendo con el estancamiento económico), toda vez que ellas representan el 40 por ciento del mercado laboral sin contar a aquellas que se dedican a la informalidad o que realizan otro tipo de actividades. El próximo lunes 9 de marzo está convocado para que niñas y mujeres protesten contra el feminicidio, el acoso sexual, la violencia en México y contra el régimen autoritario y misógino.

SIN ELLAS

Multitud de empresas, así como gobiernos de los tres órdenes, organismos autónomos, los poderes de la República, medios de comunicación, han expresado que las trabajadoras están en absoluta libertad de sumarse o no a esa “huelga”; en caso de no asistir a su centro de trabajo, no habrá represalias. La solidaridad hacia el movimiento #UnDíaSinNosotras es mayúscula, excepto por parte de la cuarta “transformación” cuyos integrantes, empezando por López Obrador, repudian la convocatoria.

FUERZA

Según el INEGI, las mujeres tienen una importancia capital para las actividades económicas y sociales de la nación, toda vez que representan el 40% de la fuerza laboral, 77% de la fuerza laboral doméstica y 54% de la carga total de trabajo, es decir, las encontramos realizando labores en la oficina, en la investigación científica, en las fábricas, en el transporte, en la educación, en los mercados e incluso en el periodismo y la fotografía, entre muchas otras actividades.

HARTAZGO

En la “Cuatro Te”, desde palacio nacional, López Obrador y sus esbirros -algunos disfrazados de “periodistas” de las mañaneras- siguen intentando reventar el paro nacional de mujeres. Es atroz la manera con la que el tabasqueño pretende, no sólo desarticular el movimiento, sino generar una carga de rechazo hacia las mujeres y las niñas al mostrar su desprecio a “UnDíaSinMujeres. Había dicho que el lunes 9 de marzo salen a la venta los cachitos de la rifa que no es rifa del avión presidencial. Finalmente le pensó tantito, recula y dice que siempre no, que hasta el martes 10.

TRATA

Precisamente en la rueda de prensa de la mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Castillo, informó de la detención de una red de trata de personas que operaba en Irapuato, CDMX, Tlaxcala y Puebla. Enamoraban a niñas de 12 y 15 años y luego las prostituían. No dice cuántas chicas fueron rescatadas de las garras de esos malditos.