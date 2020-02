DIVOS

Los diputados que integran la fracción parlamentaria del PRI, esa que encabeza José Huerta Aboytes (por cierto, ¿será verdad que pronto va a desertar de las filas del PRI?), se pusieron en calidad de divos y no acudieron a la entrega del primer informe de actividades del fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre quien acudió al Congreso a dar cuenta del documento. Los congresistas tricolores estaban muy ansiosos de entablar diálogo con este funcionario pero, ¿quién los entiende?

TERROR

Los priistas, sin embargo, amenazan con ponerse rudos ora que estén en la mesa de trabajo con el representante social. Mientras, están muuuy ofendidos e indignados porque nadie les hizo caso para que fuera comparecencia y no informe lo de Zamarripa.

DEBUT

El 2 de marzo, el fiscal tendrá el evento formal pero en la sede de la Fiscalía allá por Cervera, en la capital del estado. Se han girado invitaciones a medio mundo. Es la primera vez que el titular de la FGE va a “debutar en sociedad” con tal carácter para rendir cuentas de las acciones que ha realizado en un año de actividades. El contenido del documento sí que se espera bastante voluminoso.

PARO

“Un día sin nosotras” sigue teniendo una extraordinaria respuesta. Prácticamente todo el país se ha solidarizado con el inminente paro nacional de mujeres el 9 de marzo… excepto “morena”. Ayer, por ejemplo, 34 de los 36 diputados votaron a favor de permitir que las trabajadoras participen en la manifestación sin represalias laborales.

LIBERTAD

De hecho, ese acuerdo sale sobrando. Las empleadas no necesitan recibir permiso ni autorización de los legisladores, ni de los otros poderes, ni de los ayuntamientos ni de los demás organismos autónomos para ausentarse de su trabajo. Así es que no les están haciendo ningún favor. Las mujeres son libres de decidir si acuden o no a sus fuentes de empleo.

MISOGINIA

Pero los que de plano no tienen… eso… son los morenistas. Por ejemplo, el diputado Ernesto Prieto Gallardo se opuso categóricamente a aprobar el acuerdo del pleno porque dijo que hay quienes tratan de sacar raja política del movimiento femenil, sin dar nombres. La misoginia está apoderada de todos los morenistas. Prieto se sintió macho alfa pero fue vapuleado por las legisladoras del PAN y del Verde. ¿Estará a favor de los feminicidios?