GRADUACIÓN

Salir adelante en el tema de la seguridad, es una de las preocupaciones fundamentales del gobierno del estado, ha dicho la comisionada de la SSPE, Sophia Huett, durante la graduación de cadetes de la policía municipal de Irapuato. Hay avances, eso es incuestionable. Algunos delitos han estado disminuyendo, pero otros no, como los homicidios dolosos. El exterminio se está dando entre grupos armados.

VANGUARDIA

Para combatir esos y otros ilícitos, se ha tenido que actualizar, modernizar e innovar la capacitación de los integrantes de cuerpos policiacos empleando diversas herramientas de vanguardia. Aquí en Irapuato, quienes salen de la academia, cuentan con los instrumentos necesarios para servir a los irapuatenses y para la prevención de conductas antisociales.

DERECHO

Para saber a ciencia cierta las funciones que tienen como policías que no es nada más hacer rondines, se proporciona a los nuevos gendarmes conocimientos relacionados con el Derecho, incluyendo todo lo relativo al respeto a los derechos humanos. En términos generales en Fresópolis tenemos policías que cuentan con un alto grado de preparación.

COMPROMISO

No faltan, sin embargo, los “prietitos” en el arroz como fue el caso de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que fueron sorprendidos mientras sobornaban a un presunto infractor. Pero en general, las corporaciones policiacas tienen personal honesto, comprometido, que a todas horas arriesga su vida y sacrifica el tiempo que debe pasar con su familia.

EMINENCIAS

Ya hemos visto que la cuarta transformación prefiere deshacerse de las eminencias, de los mexicanos con mayor preparación académico, con el argumento de que son corruptas, como fue el caso del director del prestigiado Instituto de Neurología, el doctor Miguel Ángel Celis. Y se nota por qué no quieren a personas tan preparadas.

IGNORANCIA

Para no ir tan lejos, basta ver los desafortunados comentarios de algunos funcionarios del gabinete federal en las redes sociales. Está, por ejemplo, Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien escribió (es un decir) un “tuit” presumiendo que se encontraba acompañando a su presidente en el aniversario luctuoso de “Fransisco” (así, con S) I. Madero y el “general” José María Pino Suárez. Francisco no se escribe con S y Pino Suárez no era general. En esas manos está el destino del país. Por eso no quieren a las eminencias, porque son opacados.