SENADO

A propuesta de la senadora guanajuatense Alejandra “La Wera” Reynoso, el Senado de la República dio luz verde para que las empleadas puedan participar en el paro nacional de mujeres el 9 de marzo, ya dentro de pocos días. A López Obrador, sin embargo, le sigue dando comezón esta eventual mega protesta, sigue viendo moros con tranchete, dice que no es machista, que está a favor de las mujeres, pero se la ha pasado descalificando a las activistas.

ALUCINE

Si para López Obrador hay mano negra en el movimiento femenil y detrás están los conservadores, entonces ¿por qué está dando su anuencia para que las trabajadoras del gobierno federal participen? Es otro contrasentido del inquilino de palacio nacional; por ejemplo la secretaria de la (dis) Función Pública, Irma Eréndira Sandoval denigra más a sus congéneres cuando les dice que son unas lava platos.

PARALÍMPICO

En noviembre del año pasado, el subdirector del Deporte de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Adolfo Fierro Rodríguez, realizó un recorrido por las deterioradas instalaciones del Centro Paralímpico Nacional acompañado de Isaac Piña, titular de la CODE; de Luis Aguilar, del deporte irapuatense; del diputado Víctor Zanella; del regidor árbitro Francisco Chacón, entre otros. Con esa visita se concibió la esperanza de que ahora sí sería reactivado ese “elefante blanco”.

LES VALE

Y lo que se había considerado como una “buena señal”, se convirtió en decepción porque la exvelocista y titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, avanza a paso de tortuga y no resuelve nada, quizá apremiada por los casos de desvíos de recursos públicos en su dependencia por más de 50 millones de pesos. Eso seguramente la distrae pues ya no se ha vuelto a abordar el tema del Paralímpico y las autoridades locales tampoco hacen presión, no le dan seguimiento. Falta voluntad política de las partes.

CHANCLAS

Zapatos desechables, casi casi de cartón, fueron los que la administración municipal del panista Alejandro Navarro Saldaña entregó a estudiantes de escuelas públicas. En redes sociales publicaron fotografías del calzado roto y con el logo del gobierno municipal con el mensaje de : “vergüenza es lo que no tienen, corruptos”. Navarro entregó los zapatos el pasado 17 de febrero, unos 20 mil 600 pares en los que se gastaron casi 3 millones de pesos. Pero varios salieron peor que chanclas, al grado de que se les desprendió la suela. ANS no da una.

¿Y LOS DETENIDOS?

No sabemos qué sucedió con los 24 presuntos delincuentes detenidos en días pasados. ¿Se les vinculó a proceso? ¿Se les dejó en libertad? Filtren algo ¿no?