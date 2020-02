SUMISIÓN

El dirigente charro de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, dio muestra de lo más bajo que puede caer un ser humano, un político: ser arrastrado, sumiso, entreguista con el presidente en turno y más en tratándose de uno emanado de una fuerza política distinta a la que ¿pertenecen? Celebraron el 84 aniversario de la central obrera a la vieja usanza del Partido Revolucionario Institucional: toda la cargada a favor del inquilino de palacio nacional, en este caso.

DOBLECES

Es vergonzante que este dirigente sindical, que se ha enriquecido a costillas de la clase obrera, haya utilizado el aniversario cetemista para rendir pleitesía al dueño de “morena”. No deja de extrañar que se haya invitado a quien un día con otro ha descalificado a los priistas tachándolos de corruptos. Es la doble cara presidencial. Y que también haya convivido con Carlos Salazar Lomelín, representante de los empresarios, a los que AMLO denomina la “minoría rapaz”.

EJEMPLO

Guanajuato es ejemplo a seguir, dijo el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, porque el crecimiento económico que ha tenido “es impresionante”. El diplomático gringo estuvo recorriendo en el zócalo de la Ciudad de México, el evento “Corazón de México” en donde visitó el stand “Marca GTO”. Y “amenazó” con estar muy pronto en Guanajuato y en San Miguel de Allende, lugar donde radican muchos estadounidenses jubilados. Dicen que el crecimiento económico del estado ha sido del 4 por ciento. Y el del país: ¿Cuándo?

DESLEALES

Hay policías buenos y otros no tanto, pero aquellos elementos que fueron sorprendidos sobornando a un motociclista, allá en Cuerámaro, no debe tener perdón. No es suficiente con que los den de baja; deben ser sometidos a otro tipo de procedimiento más estricto. Además, dudamos que lo hayan hecho por su propia cuenta y pudieran estar involucrados algunos de sus comandantes que les estén exigiendo la “cuota”. Es lo que también se debe investigar. Mal por las familias de esos elementos que son las que pagan los platos rotos.

CONSPIRACIONITIS

Ha ido in crescendo la convocatoria de activistas femeniles para la mega huelga nacional el próximo 9 de marzo. Los bots de la cuarta transformación están trabajando horas extras en un intento por hacer descarrilar la movilización a la que, sin embargo, ya nadie detiene ni yendo a bailar a Chalma. Ya hay quienes proponen que el paro sea general, es decir, con hombres, niños, mujeres y niñas aunque de por sí el presidente López Obrador cree que le quieren dar “golpe de estado”. Eso sólo cabe en una mente inestable psicológicamente hablando…