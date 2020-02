EXONERADOS

Aunque el terrorismo está considerado como delito grave, finalmente el juez resolvió dejar en libertad y “sin antecedentes penales” a los 17 cueramarenses sujetos a proceso penal, a raíz de los disturbios ocasionados tras la muerte de cuatro jovencitas y la fuga del presunto responsable Juan de Dios “N”. Hasta cierto punto la acusación contra esos ciudadanos parecía desproporcionada, porque el terrorismo está enmarcado en acciones violentas con fines políticos.

TERRORISMO

Además, se define como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. La manifestación en Cuerámaro ocasionó daños a inmuebles, severos, por cierto, pánico entre los habitantes, pero el propósito no era generar terror como el que sí causan las bandas criminales de manera sistemática. El propósito era sacar la frustración, lo cual no se justifica de ninguna manera. La reacción ciudadana surgió porque en esos momentos había enojo, indignación, rabia, por la liberación del tipo que atropelló a las estudiantes. No hubo, después de ello, más hechos violentos por lo que el terrorismo no aplica.

DAÑOS

El pasado fin de semana, tras ardua investigación, rastreo, pistas, etc., la Fiscalía General del Estado logró dar con el paradero del presunto responsable y, mediante orden de aprehensión, lo capturaron y ahora está en un centro de reclusión juvenil y ojalá se haga justicia a los familiares de las víctimas. ¿Cómo? Encerrándolo de por vida. No es menor la pérdida de la vida de cuatro seres humanos. Esperamos que los cueramarenses puedan volver a la normalidad. No es fácil, pero hay que seguir adelante. Sólo queda una interrogante al aire. ¿quién pagará por los daños?

CUARTELES

Si el presidente López Obrador dice que se deben respetar los derechos humanos de los delincuentes, y que el uso de la fuerza contra ellos “tiene límites”, no tiene ningún sentido que se estén construyendo cuarteles (que en realidad son simples dormitorios) para la Guardia Nacional. Ya vimos que para el tabasqueño los malosos tienen todas las consideraciones. Para las mujeres que son víctimas de violencia, es decir, los feminicidios, no. “No quiero que los feminicidios opaquen la rifa”, dijo en tono muy molesto. A los infractores todo. A las víctimas nada.

TEMPESTAD

Por cierto en la gira de trabajo para inaugurar dormitorios de la GN en Pénjamo y Romita, el presidente vino a cosechar lo que ha estado sembrando: discursos de odio, polarización, descalificaciones. Los fifís lo abuchearon con un nuevo mote.