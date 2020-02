ANIVERSARIO

Los irapuatenses están de manteles largos, al conmemorarse el CCCCLXXIII aniversario de la fundación de la ciudad. En este marco esplendoroso, ha sido ganador del Vasco de Quiroga de Plata 2020, el ilustre empresario Emilio tomé Elías, como una manera de reconocer su enorme valía por todo lo que ha aportado a Irapuato, entre otras cosas, el Zoológico y el apoyo a la niñez fresera.

PROGRESO

A lo largo de estos 473 años, desde los primeros habitantes hasta nuestros días, los irapuatenses han sido gente de trabajo, orgullosa de sus raíces, que han logrado posicionar a su municipio en posiciones privilegiadas gracias a sus campesinos, a su industria, a sus fresas y desde luego a sus enjundiosos habitantes en general, que han traído progreso, modernidad y desarrollo a estas tierras. Felicidades a todos.

POLITIZADO

Los morenistas empiezan a tomar como bandera una terrible tragedia: el presunto asesinato de cuatro jovencitas que murieron al ser atropelladas por un individuo que manejaba una camioneta, en las calles de la ciudad de Cuerámaro. Doloso o culposo, que ya lo determinará un juez, pero fue un múltiple homicidio, cuyo responsable sigue prófugo pero nos dicen las autoridades que ya le mordisquean los talones.

ESTRIDENCIA

Fue la senadora morenista Martha Lucía Micher Camarena, quien se caracteriza más por su estridencia que por resultados, quien ha exigido desde la Cámara Alta la liberación de los 17 cueramarenses presos bajo la acusación de terrorismo. A ellos se les señala de haber causado graves daños en inmuebles diversos, al realizar una violenta manifestación indignados -no sin justa razón- por la muerte de las jóvenes y la impunidad, toda vez que Juan de Dios, el presunto culpable, fue dejado en libertad por un juez y además anda prófugo.

INTROMISIÓN

Se trata de una tragedia que no han podido olvidar los familiares de las estudiantes atropelladas por un demente, pero lo que no se vale es que partidos políticos como “morena” echen más leña al fuego. ¿Cuándo se ha visto a doña Malú estar en el lugar de los hechos? No se tiene registro de ello.

AGANDALLE

La señora senadora evidentemente trata de politizar la desgracia para llevar agua a su molino, sin ningún respeto para las jóvenes que perdieron la vida. Que deje que el juez decida, sin presiones, la situación jurídica de los detenidos. Así es “morena”, agandalla lo que se ponga a su paso sin respetar el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos.