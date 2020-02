ARBITRARIO

Ha estado causando profunda preocupación, el hecho de que la Suprema Corte de “Justicia” de la Nación haya eliminado, de manera arbitraria, el tope máximo de 25 salarios mínimos para quedar en 10 para los futuros pensionados. Además de preocupación, ese abominable fallo también ha despertado irritación hacia los ministros de ese alto tribunal por lo que se considera una injusticia.

VIL ROBO

Con esa medida de la SC”J”N se reducen drásticamente las pensiones de los trabajadores hasta en un 40 por ciento. Si una persona podía jubilarse con 50 mil pesos al mes, ahora sólo le tocarían 20 mil pesos. Un auténtico robo en despoblado, como dirían los clásicos.

SE AFERRA

Se justifica la Corte cuando dice que es reiteración de un criterio emitido desde 2010, que no se trata de un criterio novedoso ni altera el régimen de pensiones. Dice que aquellas personas que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al que van a sujetarse, ya sea al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997. Si es por la del 73, el régimen aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

DESMENTIDO

Si el trabajador opta por el régimen de la ley de 1997, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión hasta el límite de lo ahorrado en su afore. Pero el director del IMSS, Zoé Robledo, lo desmiente y negó en la mañanera que se haya reducido el límite de salarios mínimos de 25 a 10 a quienes cotizan en la ley del 73, y que eso sólo fue un “criterio de aplicación para juzgados y tribunales colegiados y no de aplicación general”.

SIN “RASURAR”

El funcionario del Seguro Social asegura que van a seguir calculando las pensiones en 25 salarios mínimos. No se “rasura” nada, no hay recálculo ni disminución. Sería injusto bajarlo de 25 a 10. Es el trabajo de toda su vida. Cotizaron toda su vida en 25 y sería injusto bajarlo. La pensión de nadie corre riesgo, sostiene el director general del IMSS. ¿Les creemos? AMLO había dicho que no iba a cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional y miren.

PRITANIC

Más de 4 millones de militantes han desertado, chaqueteado, renunciado, etc., del otrora partidazo hegemónico pues, como en la canción de los perritos, de 6 millones 369 mil militantes que tenía, ya nomás le quedan 2 millones 300 mil, cifra raquítica en un país de casi 130 millones de habitantes. La pérdida de prosélitos es bastante significativa y es reflejo de la grave crisis por la que atraviesa el revolucionario. En Guanajuato, por ejemplo, sigue el divisionismo en pleno proceso de renovación de dirigencias municipales.