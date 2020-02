FRACASO

Parador turístico “José Alfredo Jiménez” ubicado en la ciudad de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, está muerto. Las instalaciones están abandonadas y no hay ninguna actividad comercial. El inmueble fue inaugurado a principios de agosto del 2016 y tuvo una inversión de 15 millones de pesos; la idea era mostrar “la riqueza cultural de la zona”, pero a casi cuatro años sólo ha mostrado la indiferencia de la Secretaría de Turismo del estado y de las autoridades municipales de ese municipio.

ELEFANTE BLANCO

En la inauguración hasta mariachis y cantantes hubo. Todo era felicidad y alegría, mucha esperanza de los comerciantes que adquirieron uno de los 32 locales que ofrecían antojitos, nieve, artesanías, muebles, dulces típicos, entre otras cosas, pero se fueron rápidamente a la quiebra en menos de un año. El 14 de diciembre, a iniciativa de los comerciantes, el parador fue reinaugurado, luego de estar en el abandono desde 2017. La iniciativa no prosperó y hoy nuevamente permanece cerrado. Por cierto ¿quién es la secretaria de Turismo?

REEMPLACAMIENTO

Como que hay plan con mañana en el reemplacamiento que se va a realizar este año, pues resulta que solamente durante tres meses se va a llevar a cabo de manera gratuita, es decir, de junio a agosto y quienes no lo hagan en ese tiempo de todas maneras tendrán que cambiar de tablillas de circulación pero ahora sí pagando el costo. Tres meses no son suficientes. Hay miles de cochetenientes que no van a alcanzar. Además, el servicio no es gratis puesto que este ya está pagado por los guanajuatenses vía impuestos.

MULADAR

La de Guanajuato capital es la peor administración municipal que ha tenido la capital del estado, después de las de Rafael Villagómez Mapes, Luis Gutiérrez Márquez y la de Nicéforo Guerrero. La ciudad está convertida en un auténtico basurero, cosa que hemos señalado en este espacio una y otra vez; la ineptitud del gobierno panista, la incapacidad de sus funcionarios, tienen a la capital a un paso de perder el título Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus cerros aledaños completamente invadidos de casuchas. Y dicen que Alejandro Navarro quiere reelegirse. ¿Con resultados tan miserables?

RESCATE

A diferencia del canciller Marcelo Ebrard, el “vicepresidente” mexicano (¿se acuerdan del “presidente legítimo”?) quien dijo que no enviarían un avión a China por los mexicanos varados porque estos eran muy poquitos, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se movilizó ipso facto y gracias a ello, decenas de estudiantes guanajuatenses ya se encuentran en México y Guanajuato con sus familias.