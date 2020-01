ENTRADA

Desde hace años, trienios mejor dicho, se ha comentado la necesidad de que la entrada de la ciudad de Irapuato por la carretera que viene de Silao y León, sea modernizada. Es un espectáculo deprimente ver en esas condiciones ese acceso por el que arriban visitantes, hombres de negocio y los propios irapuatenses. Para este año está prevista una fuerte inversión para diversas obras, entre ellas el paso deprimido del camino a Villas de Irapuato pero de la entrada norte no se dice nada.

DISPUTA

Como se comentaba en otra oportunidad, el diputado local Ernesto Prieto Gallardo se anda ostentando como presidente del comité estatal de “morena” pese a que le han hecho el “fuchi” y el “guácala” en ese organismo político. Ernestillo se aferra al cargo pese a que desde septiembre del 2018 renunció a la presidencia y desde ese mes y año, Citlali Ibáñez conocida como Yeidckol Polevnsky, designó a la secretaria general Alma Edwviges Alcaraz Hernández con funciones de presidenta.

“LA ÚNICA”

La dirigente de “morena” en el estado emitió un comunicado a nombre del “auténtico” comité ejecutivo estatal para defender su nombramiento por ser la “única y legítima” presidenta de ese movimiento y dice en su boletín que no se le puede dar validez, ni reconocer de ninguna forma a quien se autoproclame presidente, ni quien sea designado de forma ilegal, etc., etc. A ese paso, se ve difícil que “morena” pueda representar un peligro para el bastión azul en el 2021.

CASTIGO

Y menos puede ser una amenaza, si se toma en cuenta que en más de un año el gobierno (es un decir) federal ha estado castigando severamente a los guanajuatenses como por ejemplo con el criminal desabasto de gasolina en los albores del 2019; el brutal recorte de recursos federales de miles de millones de pesos; y, tercero, la ausencia total de obras federales en nuestro territorio sin dejar de mencionar la torpe decisión de desaparecer el Seguro Popular.

DEMAGOGIA

Diversos gobiernos municipales del estado han anunciado que habrá sanciones para aquellos comercios que den bolsas de plástico que porque atentan contra el medio ambiente y quién sabe cuántas cosas más. Pero no van a poder acabar con esto de la noche a la mañana. Debieran empezar por prohibir las talas asesinas de árboles que ellos mismos autorizan en las zonas urbanas, evitar la invasión de cerros por asentamientos humanos irregulares, realizar una intensa campaña de reforestación, cuidar las áreas naturales protegidas, obligar a dueños de vehículos a cumplir con la verificación, etc., etc. Pero no lo hacen. Pura demagogia.