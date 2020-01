CABALGATA

Hay intensa actividad en los últimos preparativos de la Cabalgata de Reyes de Irapuato. El arreglo de carros alegóricos, las vestimentas de los participantes, toda la logística -que es enorme- a implementar. Realmente es una organización impresionante encabezada por el patronato y en la que participan diversas personas de la sociedad.

APARTADO

La Cabalgata es este domingo. Ya es conocida a nivel nacional y allende nuestras fronteras. La dirección de Fiscalización ha tomado medidas para impedir que vivales aparten y alquilen lugares en la vía pública; la calle es de todos pero no faltan los abusivos que quieran hacer negocio con este magno evento que es de los irapuatenses y en particular de los pequeños que tienen esa ilusión.

GRADAS

Y qué bueno que esta ocasión no se permita que funcionarios municipales y regidores agandallen lugares en las gradas que colocan para los niños con discapacidad, como lo han hecho indebidamente en años anteriores. Ya no tendrán ese inmerecido privilegio. En Irapuato no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Todos iguales. Pero otros no lo creen así.

INSATISFACCIÓN

Este año inicia el proceso electoral del año 2021 en el que habrán de elegir quince gubernaturas, y diputados federales; a nivel Guanajuato se renovará la Legislatura local, los 46 ayuntamientos, las diputaciones federales. Hay, sin embargo, preocupación entre panistas de jerarquía porque nuestro estado, bastión panista desde hace 29 años, tiene focos rojos encendidos.

ELECCIONES

Urge un cambio de actitud de los gobernantes blanquiazules de arriba abajo y viceversa. Hay prepotencia, arrogancia, distanciamiento hacia la sociedad. Este año habrá elecciones en dos estados: Coahuila e Hidalgo. En el primero es la renovación del Poder Legislativo; en el segundo 84 ayuntamientos.

USURPADOR

Lo que es el poder. Ernesto Prieto Gallardo (Ernestillo pa’ sus cuates), el diputado local de “morena”, se ostenta como presidente del comité estatal de ese bodrio político. A través de su cuenta en “tuiter”, el funcionario envió felicitaciones de año nuevo y amenaza: “ya está cada vez más cerca del cambio verdadero para Guanajuato”. Si ese “cambio verdadero” va a ser como el de la cuarta trastornación -como dice Romero Hicks-, mejor así lo dejamos. Más vale malo conocido que pésimo por conocer.