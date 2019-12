DESABASTO

Miles de guanajuatenses se vieron afectados en grado superlativo por el desabasto de gasolinas en enero del año que está por culminar. Nadie olvida la terrible parálisis que aquejó a los guanajuatenses. Las calles de las ciudades más desarrolladas lucían semi vacías; las gasolineras estaban al tope y con enormes filas de automovilistas que esperaban, no horas, ¡días para obtener por lo menos un garrafón de combustible!

PÁNICO

La cuarta “transformación” tenía poco más de un mes de haber tomado por asalto palacio nacional, claro, con el voto de 30 millones de ingenuos y había anunciado que no habría más gasolinazos, es decir, no aumentarían los precios de las gasolinas; sin embargo, el asunto resultó peor de lo esperado: no hubo aumento pero sí la terrible escasez del hidrocarburo. Las compras de pánico no se hicieron esperar.

HUACHICOLEO

No sólo los particulares se vieron afectados; también los gobiernos municipales, en particular el servicio de las policías preventivas cuyo patrullaje se redujo sustancialmente; el cierre de ductos por parte del régimen morenista, dizque para combatir el huachicoleo, sólo provocó que este se acrecentara. Negocio redondo para los “ordeña ductos”. Y ahí está el claro ejemplo de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo en donde se permitió a los habitantes robar a manos llenas de un ducto perforado, con los resultados de la tragedia que ya conocemos.

PÉRDIDAS

A raíz del desabasto, 3 mil 697 empresas de Guanajuato fueron encuestadas para conocer la magnitud del daño que ascendió a casi 17 mil millones de pesos en las más de 46 mil empresas de la entidad. Celaya, Salamanca, Irapuato, León y Silao fueron los municipios más afectados. La intervención oportuna del gobierno de Guanajuato evitó una catástrofe mayor, al conseguir el suministro de gasolinas por parte de empresas petroleras de Texas, Estados Unidos, lo que aminoró el problema.

GASOLINAZO

A casi un año de ese desastre, para el 2020 la Secretaría de Hacienda prepara otro duro golpe contra los mexicanos: un nuevo gasolinazo. Aplicará un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La cuota para la gasolina Magna pasa de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro; la Premium de 4.06 a $4.18 por litro; la cuota del impuesto para el Diesel va a ser de 4.64 a 5.44 pesos. Y también se tiene contemplado amentar el costo del gas LP para consumo doméstico. Se avecina, pues, otro golpazo a la economía de los trabajadores.