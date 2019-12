CAMBIOS

No ha quedado claro cuál va a ser la nueva responsabilidad de Daniel León Morales una vez que sea relevado de la Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte Municipal de Irapuato, cambio, sin embargo, que se antoja un tanto cuanto absurdo puesto que es uno de los funcionarios que se cuentan con los dedos de la mano con un desempeño notable en esa dependencia.

COORDINACIÓN

No se entiende eso de que iría a una simple “Coordinación del centro histórico para poner orden”. No obstante, Daniel es garantía en el cargo que le designen para realizar un buen papel. Lo demostró en Mercados. Es parte de los ajustes que se van a hacer al interior del organigrama municipal, incluyendo el de Martín López quien siempre ha soñado con ser diputado local y no se le hace. Ahora regresa a Educación.

CAMIONEROS

Siguen los desmanes de los choferes de los camiones urbanos. Ayer, el conductor de la unidad IRA-0336 se trepó literalmente al puente Visión Siglo XXI de la ciudad fresera a exceso de velocidad, pese a que está prohibido el paso tanto para unidades pesadas como para bicicletas y motocicletas. La estructura de dicho cruce se cimbró feamente ante el tonelaje de esa unidad.

HELICOPTERAZO

Precisamente hoy se cumple un año de la terrible tragedia en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla Érika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, así como tres tripulantes más: Héctor Baltazar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Coppe Obregón. A la fecha el hecho no ha sido esclarecido lo que ha generado toda clase de especulaciones, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un magnicidio y no de un accidente.

SUBCONSCIENTE

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú o ha es incompetente o trata de eludir la resolución del caso o las dos cosas. Ahora sale con el cuento de que el dictamen final quedará listo el primer trimestre del 2020 y, a priori, descarta que el helicopterazo haya sido producto de un atentado. En un noticiero de la TV mexicana, al hoy gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, lo traicionó el subconsciente al afirmar que se trataba de un magnicidio; en segundos, rectificó y dijo que se había equivocado.

IMPUESTOS

Una escalada de aumentos va a aplicar gobierno del estado una vez inicie el año 2020. Para empezar, sube a 32 pesos el peaje en la mini autopista Guanajuato-Silao; y el cobro de nuevos impuestos como el cedular por enajenación de inmuebles y por venta de bebidas alcohólicas en un 5 y un 4.5% respectivamente.