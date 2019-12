SALARIO

Otro anuncio demagógico y por demás populista es el del supuesto incremento del salario mínimo. Se ha hecho mucho alarde de que desde hace 44 años, nunca se había otorgado un 20 por ciento. Se maneja como la gran hazaña, como un acto de heroísmo de la “Cuatro Te” y un enooorme sacrificio de ¿la casta empresarial, cuando en realidad sólo se trata de otro “atole con el dedo”. Miles se la creen y, obvio, aplauden rabiosamente.

SUBSISTENCIA

Según datos del INEGI, el monto promedio que se necesita para subsistir son poco más de 13 mil 500 pesos al mes, es decir, unos $450 pesos de salario mínimo diariamente, lo cual está muy alejado del aumento anunciado que hace un total de $123.22 diarios, de $102.68 del año que termina.

INSUFICIENTE

Además, la Constitución Política de México establece en su Artículo 123 que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria a los hijos…”. Pero esto nunca se ha cumplido, gracias también a la complicidad de los sindicatos.

INFLACIÓN

En años anteriores, el argumento para no aumentar los salarios mínimos más allá del índice inflacionario era que provocaría una escalada de precios, una crisis económica, una debacle internacional, etc., etc., y siempre lo mantenían en los niveles más ínfimos. Hasta que en este 2019 hubo un incremento del 16 por ciento.

CASCADA

Además, habrá que tomar en cuenta que para el año 2020 se vienen en cascada aumentos en los impuestos, derechos y contribuciones por parte del gobierno y automáticamente un incremento en los precios de los productos básicos, con lo que se puede decir que este aumento salarial del 20 por ciento va a quedar pulverizado desde la denominada cuesta de enero.

¿COMPROMISO?

En la carrera alcista, los salarios nunca han podido ni siquiera alcanzar a los precios mucho menos rebasarlos. Esos 123 pesos con 22 centavos (cuya moneda ya ni existe) no van a servir para nada. No hay un compromiso por parte del gobierno y de los productores de bienes y servicios, de no incrementar sus precios y tarifas. En fin. Volviendo a lo del aumento a los salarios, no crean que es por la buena voluntad del presidente AMLO y de la IP. Es una orden de los Estados Unidos y la están cumpliendo.