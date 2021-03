REFLEJOS DE SOL 26

INÚTILES

“La vacuna nos da una esperanza más de vida”. En esta frase, de una de las personas que acudieron a recibir su dosis anti Covid, se resume todo. Lo que no se vale es la desorganización, la falta de planeación, la ausencia de una estrategia para las jornadas de vacunación ni la inútil presencia de los “vasallos de López” que lo único que hacen es entorpecer el proceso. ¿Por qué no entregan los antídotos a los gobiernos estatales para que sean ellos los que los apliquen? ¿No que muy democráticos?

TRABAS

Pero lo que más salió a relucir en esta primera etapa de inmunización en Irapuato fue la actitud de los “vasallos de López Obrador” que empezaron a poner trabas y a exigir requisitos que no estaban considerados, pues además de la CURP y de la credencial del INE, empezaron a pedir los registros de “Bienestar” que muchas personas no llevaban porque no sabían que se los iban a pedir y porque muchas ni siquiera están inscritas en esos programas clientelares.

CRUELDAD

Muchos viejecitos se estresaron, se pusieron nerviosos, casi caen desmayados cuando les dijeron que si no llevaban ese documento entonces no podían vacunarlos. Eso es tener un corazón negro, sobre todo cuando los mandaban a que buscar un servicio de internet para obtener el susodicho documento. ¿No es crueldad? La vacuna es universal. Si alguna persona no lleva ni CURP, ni INE, ni nada, no se le tiene que negar la aplicación. A los “esclavos de amlo” no sólo les falta criterio… son unos ineptos.

COLADOS

Son, además, unos abusivos porque se aprovechan de la necesidad de la gente de una inyección y porque esta aguanta todo tipo de atropellos con tal de obtenerla; como dicen, es “una esperanza más de vida”. Otra irregularidad que se detectó fueron los famosos colados, con el consentimiento de los funcionarios de “Bienestar”. Eso fue tan evidente, que inmediatamente protestaron las personas que llevaban horas formadas.

DISCIPLINA

Total, que en los centros de atención destinados a esta jornada, el único en donde hubo organización, disciplina, puntualidad, excelente atención, etc., fue en el de la XII Región Militar. Terminaron la vacunación antes del tiempo previstos y sin tanto irigote. Por ello, qué bueno que elementos de la Marina Armada de México y el Ejército participen en la campaña sanitaria; ojalá sea en coordinación con el personal médico y de enfermería de las instituciones de salud públicas y privadas y los gobiernos de los estados.

TRANSOTA

No debe quedar en la impunidad, la transota que la empresa Los Caballos está cometiendo contra los irapuatenses que adquirieron boletos para los espectáculos en el palenque de la feria de las fresas del año pasado. Sólo están pagando un 60% del costo total. Es un robo descarado que están aparentemente están solapando las autoridades las cuales, como Caifás, se lavan las manos diciendo que ellas están al margen. ¿Entonces Irapuato es tierra de nadie?