REFLEJOS DE SOL 13

INCONGRUENCIA

El gobierno de amlo en forma permanente ha tenido pleito con las productoras de comida chatarra y, sin embargo, ahora les pagará 450 millones de pesos a las televisoras, que transmiten sus anuncios y comerciales, por emitir las clases para los millones de alumnos del país, olvidando que esas empresas televisivas ganan miles de millones de pesos anunciando comida y productos chatarra. ¿Alguien entiende esto?

CICLO ESCOLAR

En estos días se ha llevado a cabo la distribución de Libros de Texto Gratuito en los diversos planteles educativos para los padres de familia, no sin inconvenientes para las autoridades educativas, puesto que pese a haberse difundido ampliamente el calendario del reparto, muchos papás ni acudieron. Ese es el interés que tienen para la enseñanza de sus niños.

DUDAS

Por cierto, persisten muchas dudas e incertidumbre por el nuevo sistema a distancia que va a instrumentar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en todo el país, con el regreso a clases. También existe confusión no solamente entre los padres de familia sino entre los docentes porque no saben cómo le van a hacer para el enlace con las televisoras a fin de que los educandos puedan seguir las clases. A nivel Telesecundaria se utiliza un decodificador satelital. Y ahora para lo que pretende la SEP ¿cómo le van a hacer?

INADECUADO

La diputada local Martha Delgado Zárate, maestra de profesión, expresa sus inquietudes al argumentar que no se trata de descalificar esa educación a distancia, sino más bien de cuestionar hasta que punto es adecuada esta medida para impulsar el aprendizaje de los alumnos. Anticipa que puede haber complicaciones con las clases por televisión y no le falta razón. Especialista en el tema, la congresista guanajuatense dice que no todos los niños tienen acceso ni a internet ni a un aparato de esos.

DESIGUALDAD

Basa sus dichos en que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se afirma en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de computadora en sus hogares.