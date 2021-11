Reestructuración de dependencias será en el 2022

Será hasta 2022, cuando se genere la reestructuración de la plantilla laboral en las dependencias de la presidencia municipal, mientras tanto se trabaja en la creación de la Oficilia Mayor.





Así lo dio a conocer el Alcalde César Prieto Gallardo, en entrevista con los medios de comunicación, donde dijo que la creación de la Oficialía Mayor, se trata de una fusión para poder evaluar el desempeño de las diferentes dependencias para conocer que tanto reducirá la platilla laboral en el Gobierno Municipal.

“Estamos todavía en proceso, todavía no te puedo decir de la plantilla qué tanto se reduce, de qué no se aumenta no se aumenta, pero ya sería hasta el siguiente año con el nuevo presupuesto, que se vería el tema de alguna liquidación en caso de que así sea”, indicó el presidente municipal.

La reestructuración en el Gobierno Municipal, obedece una política de austeridad, con la que se pretende ahorrar el 40% del presupuesto municipal y destinarlo en programas y obras para el beneficio de la población salmantina.





Cabe señal que la Oficialía Mayor, es la encargada de emitir, difundir y supervisar el cumplimiento de los lineamientos, las políticas, los sistemas, los programas y los procedimientos administrativos necesarios, para un eficiente uso de los recursos humanos, materiales, informáticos, tecnológicos, servicios generales, así como de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Municipio que utilizan y ejercen los servidores públicos municipales que se desempeñan en las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada.