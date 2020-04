Reducen número de trabajadores para el campo

JARAL DEL PROGRESO, GTO. (OEM INFORMEX).- Las indicaciones por la pandemia que se han dado por todo el país, comenzaron a pegar en los trabajadores del campo, pues para evitar la multitud que por lo general se da en las jornadas del campo, los patrones comenzaron a disminuir sus empleados para evitar contagios.

Los grandes agricultores de 50 o 60 trabajadores que llevaban a sus milpas, ahora sólo están llevando unos diez.

Sanitizan tres comunidades.

Los demás se tienen que quedar en sus casas, “y no sabemos qué va a pasar, todos tenemos qué comer, y si no hay trabajo, va estar muy difícil” comento Alberto Martínez jornalero.

Los patrones redujeron notablemente el número de trabajadores para laborar, sobre todo por aquello de que no debe haber mucha gente reunida, todo por las indicaciones que se han dado por la Secretaria de Salud.

“Va a estar muy difícil la cosa, tenemos las indicaciones de que no se puede realizar ninguna fiesta, ni ir al cerro, sólo estar en casa, pues las autoridades son las que está ordenando todo esto, pero de todas formas tenemos que salir a buscar trabajo para comer, ya que si el patrón no nos llama a trabajar no nos paga” expreso Alberto.