Reducen emisiones de SO2 en el municipio

Desde abril a la fecha, se ha registrado una disminución en las emisiones de Dióxido de Azufre (SO2), esto se debe a que el gobierno estatal no ha dejado de ejercer presión sobre Refinería y termoeléctrica para que no continúen con el uso descontrolado de combustóleo.

La subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética en la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), Sandra Denisse Herrera Flores, enfatizó que han tenido reuniones con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para dar seguimiento a las emisiones de SO2.

Local TEKCHEM a 20 años de la mayor tragedia ambiental La subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética, también señaló que en el caso de Teckhem, tanto el estado como el municipio han brindado la atención necesarias y eficaz en los conatos de incendios, sin embargo, falta que la federación se involucre en el tema de residuos peligrosos y saneamiento de sitios contaminados.

“Lamentablemente es como un galimatías el asunto de las concurrencias, el terreno ciertamente es propiedad del Estado, la responsabilidad recae en el Gobierno Federal y en la empresa y entonces nosotros no podemos entrar, porque las obligaciones recaerán solamente en dos sujetos y a la federación y la empresa le quitamos la responsabilidad que ellos tienen en la cuestión del saneamiento.” dijo.

Además, afirmó que el gobierno estatal continúa trabajando para que el saneamiento de Teckhem sea una realidad, en el caso de robos hacia el predio de esta empresa dijo que se mantiene guardias la mayor parte del día, no obstante admitió que también se necesita del apoyo seguridad municipal para que no se sigan generando situaciones de vandalismo, por lo que urgió a brindar una mayor atención al sitio y no solamente realizar una vigilancia.