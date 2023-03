Reduce reforma electoral el 84% de la estructura del INE

El Plan “B” de la reforma electoral promovida por el presidente de la Republica Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la democracia del país y provocará un gran impacto operativo en el órgano electoral, lo que pondrían en riesgo las elecciones del 2024, la instalación de casillas, la equidad en la contienda y la permanencia de las 300 juntas ejecutivas distritales a nivel nacional, informó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 08, Adrián Arredondo Cabrera.

Arredondo Cabrera aseguró que esta reforma no solamente atenta contra la equidad electoral, sino también reduce en un 84.6% la estructura del INE y transgrede la libertad del voto libre, además de vulnerar la autonomía.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Local Salen guanajuatenses a defender el INE

“La reforma electoral no garantiza que se tengan elecciones libres auténticas y con todo el ejercicio libre del voto, se afectan desde luego derechos electorales como el de la identidad, al no contar con módulos de los cuales el INE, las disposiciones de la reforma no son claras, porque por un lado dice que se protegen los derechos laborales de los trabajadores, pero también señala que se debe otorgar la liquidación”, explicó.

Añadió que una de las principales tareas del Instituto Nacional Electoral, es brindar todas las herramientas para fiscalizar los ingresos a los candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas durante el proceso electoral.

Además destacó que con esta reforma se vulnera los principios de equidad, porque ya hay injerencia de un gobierno del nivel y color que sea, es ahí donde se determina un atentado contra la democracia.

Aunque la aprobación del Plan B afecta al órgano electoral, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 08 aseguró que seguirán trabajando hasta el último día en brindar identidad, equidad y democracia a la población.

“Nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando hasta el último día que se resuelva lo que tenga que resolverse, respecto a esta reforma sabemos que una vez que se publique habrá impugnaciones por parte del INE y de sus propios trabajadores, de las de la oposición en las cámaras del Congreso a través de las acciones de inconstitucionalidad del INE y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el órgano encargado de determinar si esta disposiciones viola o no las disposiciones constitucional”, finalizó.