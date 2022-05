Reduce producción de pan un 50%

El incremento en el precio de la materia prima del pan han provocado que los panaderos locales tengan que reducir su producción en más de un 50% y al cierre definitivo de algunas panaderías.

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de productos como el pan, galletas, cereales y tortillas, cuya materia prima es la harina de trigo, granos que se concentran mayormente en los países de Rusia y Ucrania y que con la guerra se ha vuelto más difícil la exportación, por lo que se teme una escasez mundial.

En ese sentido, Roberto Vázquez, panadero en la ciudad de Salamanca, dijo que el encarecimiento en los precios de los insumos para la elaboración del pan ha generado una reducción en la producción de este producto y, por ende, también se ha afectado la mano de obra, ya que tuvieron que comenzar a rolar turnos entre sus empleados.

Preocupa encarecimiento de materia prima a panaderos

“Como bajan las ventas de pan, tenemos que rolar turnos y poner a descansar a algunos trabajadores un día y otros el siguiente, la verdad es que esta situación está peor que la crisis por la pandemia, donde todavía había una mayor afluencia, la verdad que yo soy bien positivo, pero ahorita sí la estamos pasando bien mal, tan así que incluso algunos colegas míos han tenido que cerrar”, explicó.

Desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia los precios de la materia prima comenzaron a variar, pues tan sólo en septiembre del 2021 una caja de manteca de 24 kgs se ofertaba en 540 pesos y actualmente se encuentra en mil 160, en la misma situación se encontraron insumos como la harina que normalmente estaba en 540 y subió a 700 el bulto.

“El incremento de la materia prima en el ramo de la panificación sí nos afectó muchísimo, y en la producción no ha sido la excepción, ya que he tenido que realizar 50% menos productos, porque sino corro el riesgo de que se me quede todo el pan”, dijo Héctor, panadero de la zona centro.

Derivado de esta situación, el precio de pan también ha sufrido un alza al pasar de los ocho pesos a 10 en los últimos tres meses.