Recuperaremos la paz en Guanajuato: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato,Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que en el estado se está combatiendo de manera frontal a la delincuencia y prueba de ello son los más de mil 500 detenidos y sentenciados por la comisión de diferentes delitos.

Así Lo Dijo...

“Hoy les puedo decir que a dos años de mi gobierno hemos metido a la cárcel y con sentencia a un mayor número de personas que todo el sexenio anterior, mil 500 personas por diferentes delitos”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





Además, lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asuma su responsabilidad de abonar a la seguridad de la entidad y sólo busque la división a través de sus discursos, pero con todo y ello a partir de este año se empezará a notar una disminución en la incidencia de homicidios en el estado.

Luego de que el presidente de México dijera en su conferencia de prensa mañanera que la violencia en el estado se ha generado por un abandono de la autoridad estatal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que el mandatario nacional tiene una marcada inclinación a criticar a Guanajuato como no lo hace con ningún otro estado e incluso no descartó que pudiera ser por un asunto electoral.





El gobernador de Guanajuato dijo que a partir de este año se empezará a disminuir la violencia en el estado.





“Yo lamento esas declaraciones porque precisamente quien debería estar uniendo al país hoy sigue trayendo un discurso de división, nosotros no hemos hecho otra cosa que trabajar en conjunto con el Gobierno Federal, afortunadamente la Sedena y los generales que se encuentran en la Región Militar trabajan con nosotros de manera muy coordinada, igual que con la Guardia Nacional, no tenemos queja, al contrario tenemos agradecimiento del trabajo en conjunto y no es fácil la situación que estamos viviendo y yo lamento estas declaraciones del presidente, porque pareciera que se acercan los tiempos electorales y lo único que busca es simplemente es estar señalando a Guanajuato, no lo hace de igual manera con otros estados (...) hacemos un llamado al presidente a que busquemos la unidad y trabajemos en conjunto, que no repartamos culpas, sino que asumamos responsabilidades.”, dijo el mandatario estatal.

El Dato...

El gobernador de Guanajuato dijo que en lo que va de enero van 30% menos homicidios que en enero de 2020, de 2019 y de 2018.

Diego Sinhue señaló que en Guanajuato se tiene un trabajo social muy fuerte y se trabaja de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y los municipios, así como un combate a las adicciones con la próxima construcción de 13 centros dedicados a su tratamiento, la aplicación del modelo islandés contra las adicciones, pero por otro lado se está haciendo frente a la delincuencia de manera frontal.

Puso como ejemplo el caso del abatimiento de ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Villagrán, así como el abatimiento de cuatro delincuentes en Celaya por parte de policías municipales, lo cual resaltó, porque antes había algunos elementos coludidos con la delincuencia y hoy es diferente, pues los están neutralizando.









“En enero llevamos un 30% menos de homicidios que en enero de 2020, de 2019 y de 2018, evidentemente tenemos delitos de alto impacto como el asesinato del diputado, el del velorio en Celaya que nos vuelven a poner en la palestra internacional y nacional con una mala imagen, sin embargo el trabajo continuo que estamos haciendo están empezando a dar resultados, si quieren mínimos, todavía nos falta, pero empezaremos a ver este año los resultados de este trabajo coordinado y conjunto que nos ha costado mucha sangre a los guanajuatenses, muchos recursos, porque le hemos invertido mucho a la seguridad, pero al final del sexenio recuperaremos la paz en Guanajuato que tanto anhelamos”.





Reconoció la labor de los policías que están haciendo frente a la delincuencia en todo el estado.