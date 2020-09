Recuperar la paz y la tranquilidad, el reto

Que Salamanca sea un lugar más seguro y más tranquilo para todos sus habitantes y visitantes se ha convertido en la principal prioridad de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien señaló que el tema no ha sido sencillo, sobre todo por el abandono que por años vivió el municipio en administraciones municipales pasadas, pero que con una coordinación de la mano que se ha logrado con el gobierno federal se han dejado los cimientos para lograr este objetivo.

Actualmente Salamanca cuenta con 60 elementos de Policía Municipal, y en próximas fechas se estarán integrando 30 más a la corporación.

En entrevista con El Sol de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz mencionó que el tema de la seguridad en el municipio ha sido un reto complicado, pero no imposible, pues señaló que a inicios de la administración no se contaba ni siquiera con policías municipales, lo que perjudicaban gravemente en los índices de delincuencia tanto en las colonias.

A esto se le suma que la autoridad estatal tampoco ha brindado la atención que el Municipio requiere, pero a pesar de ello y contra ello, la alcaldesa no se quedó cruzada de brazos y comenzó a sentar las bases para construir la seguridad que los salmantinos se merecen.





Por ello, explicó que en el último año se ha avanzado en conseguir la meta de contar por lo menos con 200 elementos de la Policía Municipal; de no tener ningún elemento cuando tomó el cargo, ahora hay 60 policías en activo y en diciembre se está a la espera de que egresen otros 30 policías de la tercera generación de la Academia de Seguridad.

Adicionalmente, el Gobierno Federal ha enviado elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, los cuales están apoyando en las labores de seguridad a la Policía Municipal de Salamanca.

El programa “Plan Juntos” es el único en su tipo y fue desarrollado en Salamanca para atender en alimentación a las familias vulnerables.

“Ha sido un caminar complicado y un reto, el más grande que he tenido en mi vida, y lo digo con toda convicción, venimos de una administración en donde no existía nada, ni policías ni patrullas, ni oficinas, nada. Hemos construido poco a poco esta Policía Municipal que hoy están trabajando por la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, no es suficiente, pues una policía no se construye de un día para otro”, dijo en entrevista la alcaldesa salmantina.

Sin embargo Beatriz Hernández Cruz destacó que en poco tiempo que tiene la Policía Municipal de Salamanca se han tenido resultados que no tienen otros municipios más grandes, como por ejemplo el más reciente de lograr la recuperación de ocho vehículos con reporte de robo en sólo un fin de semana, el decomiso de sustancias ilícitas, el aseguramiento de un arma de fuego, la detención asaltantes, la frustración de robos a comercio y casas habitación. Además, se ha logrado que la ciudadanía poco a poco recupere la confianza en su autoridad, por ello las llamadas al 911 son más constantes, pues confían en su policía.





Ante esto, el municipio de Salamanca ha comenzado a tener resultados positivos en materia de seguridad, Beatriz Hernández Cruz, aseguró que los delitos patrimoniales, como el robo a vehículo y a comercio, han comenzado a presentar disminución, por lo que reiteró que continuarán manteniendo la coordinación entre sus elementos de seguridad y la Federación.

La alcaldesa comentó que el fortalecimiento de la seguridad en Salamanca ha sido también por el apoyo de la Federación a través de la Guardia Nacional y al contar también con una Dirección de Seguridad Pública, quienes en conjunto desarrollan un plan de trabajo para atender la incidencia delictiva.

Beatriz Hernández Cruz destacó que en su segundo Informe de Gobierno rendirá cuentas claras a la ciudadanía de los avances que se han tenido, principalmente en materia de seguridad; incluso, señaló que en plena pandemia por coronavirus, también ejercieron acciones para ayudar a los más vulnerables.

“Estamos trabajando meses continuos junto con la Guardia Nacional para tener esa continuidad y recuperar la paz y tranquilidad de las familias salmantinas (...) nosotros seguimos tocando puertas para seguir teniendo apoyo para reforzar la seguridad, Salamanca nunca ha recibido apoyos suficiente para que podamos atacar la delincuencia, en el inicio, el municipio que no contaba con policías ahora está en reconstrucción”.

Beatriz Hernández aseguró que aún quedan proyectos para continuar abonando a la seguridad, como la terminación de la línea 911 y el C4, proyecto con el cual se pretende mejorar la atención de emergencias de los habitantes a través de la aplicación de tecnologías, esto con una inversión de ocho millones de pesos.





“Plan Juntos”, el único en su tipo en todo el país





A parte de los avances y trabajos que se han realizado en Salamanca, también han tenido que desarrollar y atender imprevistos como la pandemia del coronavirus, la cual también ha perjudicado la economía de los municipios; por ello, Beatriz Hernández Cruz aseguró que han estado desarrollando programas y apoyos para ayudar a los salmantinos y evitar que se vean gravemente afectados.

Uno de los programas que han sido realizados desde inicios de la pandemia y que pretende ser continuado, al menos, hasta finales de 2020, es el “Plan Juntos”, el cual es el único en su tipo que ha sido desarrollando en todo el país y consiste de proveer de alimentos diarios a las familias más vulnerables.





La alcadesa explicó que el programa ha sido posible con apoyo de la ciudadanía, quienes aportaron alrededor de 300 mil pesos para la compra y preparación de alimentos, mientras que el Gobierno Municipal cuenta con 14 millones de pesos, los cuales se han distribuido no sólo para la alimentación, sino también para la sanitización.

Hasta ahora, han sido entregado 175 mil 500 porciones de alimentos a los salmantinas más vulnerables en 18 puntos de distribución en más de 66 comunidades y 42 colonias de la ciudad, lo que ha permitido que haya alimentos en la mesa de las familias.

Además, Hernández Cruz reconoció que la atención a la contingencia sanitaria ha sido posible también con apoyo de la iniciativa privada, quienes han ofrecido maquinaria, mochilas aspersoras y hasta tractores para la sanitización de las calles, plazas, mercados y transporte público, con el objetivo de prevenir más contagios de Covid-19 en la población.





Más infraestructura y obras para Salamanca





Beatriz Hernández Cruz dijo que el crecimiento y modernización de Salamanca es necesaria para contribuir a su desarrollo, pues señaló que uno de los proyectos prioritarios es también el Programa de Asfalto, el cual está siendo desarrollado con una inversión municipal de 10 millones de pesos y consiste en la pavimentación de calles en colonias y comunidades.





“Hemos avanzado y estamos trabajando en darles servicios prioritarios a cada familia, tenemos obras de prioridad que urgen, pues todos los proyectos se están realizando y se hacen las gestiones correspondientes”.