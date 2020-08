Recortan rutas de transporte hacia La Ordeña

Con la pandemia del Covid-19, las unidades de transporte público suburbano de la comunidad de la Ordeña, han recortado rutas que los trasportaban hasta la cabecera municipal, lo que ha generado que sus ingresos bajen hasta un 80%.

Aunque las unidades de trasporte público que van hacia esa comunidad, continúan saliendo cada media hora, tuvieron que ajustar algunos horarios como el de las 5:30 y recorrerlo a las 6 de la mañana, situación que en un primer momento causo confusión entre los habitantes de aquella comunidad.

Arturo López, quien es conductor de una de estas unidades, indicó que aun con el semáforo en naranja, las disposiciones para la as concesionarias de trasporte son las mismas, no permitir el acceso a la unidad en caso de que los usuarios no porten cubrebocas o pueden hacerse acreedores a una multa que oscila en los dos mil 600 pesos.

“En un principio cuando la gente quería subir a la unidad y no traían cubrebocas, no les permitíamos el pase, por lo que se molestaban, pero conforme fue pasando el tiempo lo comprendieron”, dijo.

Indicó que desde el comienzo de la pandemia y con las restricciones sanitarias, la concesionaria se vio en la necesidad de reducirlas, por lo que actualmente únicamente se encuentran circulando cinco de las siete que eran.

Además, también señaló que durante el tiempo en que se mantuvieron instalados los cercos sanitarios, se generaron cuatro infracciones a compañeros de su ruta, por realizar descensos en los lugares no establecidos.

Según la secretaria de Salud de Guanajuato, las unidades de trasporte público en semáforo naranja, continúan trabajando un 50% de su capacidad.